Unbekannte sprengen Geldautomat in in Weisweil

Kriminalität

Weisweil / Lesedauer: 1 min

Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. (Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild )

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag einen Geldautomaten in Weisweil (Kreis Emmendingen) gesprengt. Mit mehreren Explosionen jagten die Täter den Automaten in die Luft, wie die Polizei mitteilte.