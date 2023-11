Unbekannte haben einen Geldautomaten in Esslingen am Neckar gesprengt und einen Schaden von etwa 100.000 Euro verursacht. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge drangen zwei Menschen am frühen Mittwochmorgen gewaltsam in ein Einkaufszentrum ein, sprengten den Automaten und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, an denen auch ein Hubschrauber beteiligt war, blieben zunächst erfolglos. Die Polizei bittet nun um Hinweise.