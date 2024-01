Ermittlungen

Unbekannte lassen Luft aus Autoreifen ab

Heidelberg / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Einer oder mehrere Unbekannte haben in Heidelberg an 18 Autos Luft aus den Reifen gelassen. Durch die Tat seien teilweise die Ventile der Reifen beschädigt oder sogar vollständig entfernt worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Veröffentlicht: 05.01.2024, 15:55 Von: Deutsche Presse-Agentur