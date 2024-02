Unbekannte Flüssigkeit sorgt für Chaos in Schulzentrum

Eine unbekannte, stark riechende Flüssigkeit hat in einem Schulzentrum in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) für einen Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gesorgt. Die Flüssigkeit wurde am Dienstag im Flur des Schulzentrums auf dem Boden gefunden, wie die Polizei mitteilte. Der Unterricht im entsprechenden Teil des Schulzentrums wurde vorsorglich beendet. Betroffen waren etwa 400 Schüler und 30 Lehrkräfte.

Der Rettungsdienst habe 91 Schüler wegen des Verdachts einer Reizung der Atemwege untersucht. Nach Angaben der Polizei erlitt aber nur ein Hausmeister eine derartige Reizung und wurde vor Ort behandelt.

Die Feuerwehr führte Messungen durch und lüftete das Gebäude. Der betroffene Bereich des Flurs wurde laut Polizei gereinigt. Ein Sachschaden am Schulgebäude entstand demnach nicht. Der Polizei nach blieb zunächst unklar, um welche Flüssigkeit es sich handelte und wer dafür verantwortlich war, dass sie sich auf dem Boden befand. Die Ermittlungen dauerten an.