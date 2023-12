Unbekannte Flüssigkeit schränkt Bahnverkehr in Stuttgart ein

Notfälle

Unbekannte Flüssigkeit schränkt Bahnverkehr in Stuttgart ein

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. (Foto: Pia Bayer/dpa/Symbolbild )

Eine unbekannte Flüssigkeit hat am Freitagnachmittag in Stuttgart den Stadtbahn-Verkehr eingeschränkt. Passanten haben die Flüssigkeit an der Haltestelle Marienplatz bemerkt.

Veröffentlicht: 15.12.2023, 18:09 Von: Deutsche Presse-Agentur