Unbekannte brennen Loch in Israel-Flagge

Eine israelische Flagge haben unbekannte Täter in Stuttgart beschädigt. Polizisten hatten in der Nacht zum Donnerstag ein bis zu 15 Zentimeter großes Brandloch an der Flagge bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Die Fahne hängt an einer kulturellen Einrichtung im Bereich des Oberen Schlossgartens, sie ist drei mal fünf Meter groß. Die Tat geschah nach Polizeiangaben zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen. Nun werden Zeugen gesucht.