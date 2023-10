Ermittlungen

Unbekannte bewerfen Auto in Landkreis Sigmaringen mit Kürbis

Meßkirch / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

In der Nacht auf Sonntag haben in Meßkirch (Landkreis Sigmaringen) Unbekannte ein Auto mit einem Kürbis beworfen. „An der Windschutzscheibe des Wagens entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro“, teilte das Polizeipräsidium in Ravensburg am Montag mit.

Veröffentlicht: 09.10.2023, 15:39 Von: Deutsche Presse-Agentur