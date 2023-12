Teures Vergnügen

Umfrage: Wie halten Sie es dieses Jahr mit den Weihnachtsgeschenken?

Was landet bei Ihnen unter dem Weihnachtsbaum? (Foto: pixabay )

Eine Mehrheit der Verbraucher in Deutschland will einer Umfrage zufolge in diesem Jahr weniger Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Was sagen Sie dazu?

Veröffentlicht: 01.12.2023, 10:00 Von: Rahel Krömer, David Weinert