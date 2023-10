Der Restaurantbetreiber hat den Preis absichtlich so hoch gesetzt, weil ja bei echten Italienern bekanntlich die Kombi „Hawaii“ eine Todsünde ist. Wie sehen das die Menschen in der Region? Ist die Pizza mit Schinken und Ananas super lecker oder eine Geschmacksverirrung? Wir haben in Weingarten nachgefragt.