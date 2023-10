Umfrage: Regelbetrieb an vielen Schulen kaum möglich

Nichts steht guter Bildung in Baden-Württemberg so sehr im Weg wie der Lehrkräftemangel. Das hatte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) bereits zum Start des Schuljahres bekräftigt. Eine aktuelle Umfrage des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) bestätigt diesen Befund nun. Doch es gibt auch einige wenige Hoffnungsschimmer.

Drei Wochen nach Unterrichtsbeginn hat der VBE an Grundschulen, Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) sowie an allen weiterführenden Schulen außer den Gymnasien erfragt, wie es um die Unterrichtsversorgung steht. Bei einer Lehrerversorgung von 100 Prozent könne Unterricht wie vorgesehen stattfinden, erklärt der VBE-Vorsitzende Gerhard Brand am Montag in Stuttgart. Das Problem: Lehrkräfte erkranken, fallen wegen Schwangerschaft aus, haben Fortbildung.

Ziel: 110 Prozent Lehrerversorgung

Um trotzdem keine Lücken zu reißen, gerade auch wegen der Beschulung von Flüchtlingskindern, bräuchte es laut Brand also eine Versorgung von 110 bis 130 Prozent. Die Ergebnisse der Umfrage seien zwar nicht nach wissenschaftlichen Standards repräsentativ. Da sich aber mehr als 1000 der angefragten 3140 Schulen im Land beteiligt haben, seien die Daten aussagekräftig.

„Über alle Schularten hinweg kommt es zu erheblichen Unterrichtsausfällen und tiefen Einschnitten im Schulalltag“, bilanziert Brand. „Viele Schulen können trotz Mehrarbeit der Lehrkräfte den Regelbetrieb nicht abdecken.“ Zwar habe die Landesregierung recht, wenn sie betone, dass das meiste Geld des Landeshaushalts in die Bildung fließe. Dennoch hinke der Südwesten hier anderen Bundesländern hinterher, sagte Brand mit Verweis auf eine Erhebung des Instituts der deutschen Wirtschaft.

Leichte Verbesserung an den Grundschulen

Für eine vergleichsweise positive Überraschung sorgen die Grundschulen. Hier zeigen die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Verbesserung. 2022 hatte noch fast jede fünfte Grundschule über eine Versorgungslücke von mehr als zehn Prozent geklagt, diesmal nur jede zehnte. Brand führt dies darauf zurück, dass vor Jahren die Zahl der Studienplätze erhöht wurde und die ausgebildeten Grundschullehrkräfte nun erstmals an den Schulen ankommen. Dennoch: Nur jede dritte Grundschule bescheinigte sich eine 100-Prozent-Versorgung, an jeder zweiten fehlen hingegen nach eigener Aussage seit Schulbeginn bis zu zehn Prozent der nötigen Lehrkräfte. Die Folgen: Der Regelbetrieb an den Schulen leidet, etwa vier von zehn Schulen legen zeitweise Klassen zusammen, an jeder dritten Grundschule fällt Unterricht aus.

Geplagte weiterführende Schulen

An den Haupt-, Real-, Werkreal- und Gemeinschaftsschulen sieht die Lage düsterer aus. Nur jede sechste Schule hat demnach eine Lehrerversorgung von 100 Prozent, die Hälfte kämpft mit einer Lücke von bis zu zehn Prozent, an drei von zehn Schulen ist der Mangel größer als zehn Prozent. Ein Regelbetrieb sei dann kaum mehr möglich, so Brand. Genau das erklärt auch jede fünfte Schule. An sechs von zehn Schulen fällt laut Umfrage Unterricht aus, drei von zehn Schulen legen zeitweise Klassen zusammen, an jeder vierten Schule halten Menschen ohne Lehramtsausbildung Unterricht.

Dramatische Lage an den SBBZ

„Die Schulart mit dem größten Personalbedarf und Lücken sind aber die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren“, betont Brand. Von den 133 Schulen, die sich an der Umfrage beteiligt haben, erklärten lediglich drei, dass sie voll mit Lehrern ausgestattet seien. Sieben von zehn SBBZ gaben an, ihnen fehlten mehr als zehn Prozent an Lehrkräften. Als besonders dramatisch bezeichnet Brand, dass fast vier von zehn Schulen eine Lehrkräfteversorgung unter der 80-Prozent-Marke hätten.

Um dem Mangel entgegenzuwirken, fordert Brand von der Politik, weitere Studienkapazitäten zu schaffen ‐ und zwar für alle Bereiche. Denn das Statistische Landesamt rechne überdies damit, dass die Schülerzahlen weiter steigen werden. Der Numerus Clausus als Zugangsbeschränkung für das Lehramtsstudium müsse fallen, auch Grundschullehrkräfte sollen nach A 13 und damit wie ihre Kollegen und Kolleginnen der anderen Schularten entlohnt werden. Um die Lehrkräfte zu entlasten, sollten sie zudem flächendeckend in sogenannten multiprofessionellen Teams mit Psychologen, Schulsozialarbeitern, Verwaltungsfachkräften oder Medizinern den Unterricht meistern. Dass das Land dies nur an 16 von 2300 Grundschulen plane, bezeichnet Brand als „Nebelkerze“. Er mahnt zudem eine bessere Studienbegleitung an. Brand warnt davor, dass durch den notwendigen Einsatz von Personen ohne Lehramtsausbildung die Bildungsqualität leide. Hier brauche es dringend eine bessere Vorbereitung dieser Kräfte, bevor sie für den Unterricht eingesetzt werden, sowie eine begleitende Fortbildung.

Forderung nach mehr Studienplätzen

Die SPD im Landtag unterstützt die Forderungen des VBE. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft verweist auf ihre seit langem erhobene Forderung nach mehr Studienkapazitäten und wirft dem Kultusministerium vor, ihre 21 Vorschläge für eine bessere Unterrichtsversorgung, die sie zum Schuljahresbeginn vorgelegt hat, zu ignorieren. Wie der VBE, kritisiert auch die FDP im Landtag den „Notbetrieb“ an den SBBZ. „Mit der aktuellen Politik des Kultusministeriums kann das Grundrecht auf Inklusion nicht umgesetzt werden“, ergänzt Katrin Steinhüb-Joos (SPD). Gemeint ist damit der gemeinsame Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung. Hier herrsche dringender Handlungsbedarf. Die AfD im Landtag liest aus den Ergebnissen der Umfrage, dass die Geschwindigkeit des Abstiegs Baden-Württembergs steige.