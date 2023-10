Umfrage: Kaum Hoffnung auf bezahlbaren Wohnraum im Südwesten

Fast neun von zehn Menschen in Baden-Württemberg empfinden es einer Umfrage zufolge als schwer oder sogar sehr schwer, eine bezahlbare Wohnung oder ein bezahlbares Haus zu finden. Das geht aus dem aktuellen „BaWü-Check“ des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der baden-württembergischen Zeitungsverlage hervor.

Insgesamt 85 Prozent bezeichnen es demnach als schwer, in der eigenen Gegend eine bezahlbare Wohnung oder ein bezahlbares Haus zu finden, 52 Prozent sogar als sehr schwer. Lediglich 7 Prozent halten das für leicht oder sehr leicht. Für die Umfrage wurden im September 1003 Bürgerinnen und Bürger im ganzen Bundesland befragt.

Als Maßnahme für mehr bezahlbaren Wohnraum fordern 62 Prozent der Befragten von Land und Kommunen die Einführung eines Mietendeckels, also einer Obergrenze für Mieten in einer Region. Mehr als jeder Zweite (55 Prozent) wünscht sich schnellere Genehmigungsverfahren beim Bauen. 54 Prozent der Befragten fordern, dass mehr Geld in den sozialen Wohnungsbau investiert wird.