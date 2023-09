Ultraleichtflugzeug überschlägt sich bei Landung

Ein Ultraleichtflugzeug mit zwei Insassen hat sich beim Anflug auf eine Landebahn in Konstanz überschlagen. Ein Rad habe sich am Dienstag beim Aufsetzen gelöst, erklärte eine Sprecherin der Konstanzer Polizei. Die beiden Insassen seien verletzt worden. Wie schwer die Verletzungen seien, könne man noch nicht sagen. Das Geschehen sei auf den Flugplatz begrenzt. Polizei und Feuerwehr seien am Unfallort. Zuvor hatte der „Südkurier“ darüber berichtet.