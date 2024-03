Ulmer Basketballer im Eurocup ausgeschieden

Der Traum vom internationalen Titel ist für die Basketballer von ratiopharm Ulm vorbei. Der deutsche Meister verlor am Dienstag das nur in einem Spiel ausgetragene Achtelfinale im Eurocup gegen Juventut Badalona mit 79:88 (32:50) und schied aus. Beste Ulmer Werfer waren Trevion Williams mit 20 und Juan Nunez mit 17 Punkten. Für die Spanier traf Andres Feliz (28) am häufigsten.

Ulm konnte nur in den ersten Minuten mit den Gästen mithalten. Mitte des ersten Viertels übernahm Badalona die Regie und gab diese nie mehr ab. Die Gäste waren den Hausherren in allen Belangen überlegen, trafen fast nach Belieben und schnappten sich auch die meisten Rebounds. Ulm hingegen wirkte vor allem in der Offensive unkonzentriert und vergab zu viele Körbe. Bereits zur Pause war die Partie entschieden.

Der Bundesligist gab jedoch nie auf. Bei Badalona hingegen war die Spannung raus, die Wurfeffizienz ließ nach. So konnte Ulm noch einmal kurz hoffen. In Bedrängnis konnten die Hausherren Juventut aber nicht mehr bringen.