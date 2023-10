Ulm gewinnt EuroCup-Spiel in Ankara

Der deutsche Basketball-Meister ratiopharm Ulm ist im EuroCup durch einen Sieg bei Turk Telekom Ankara auf den vierten Platz der Gruppe B geklettert. Die Mannschaft von Cheftrainer Anton Gavel siegte am Mittwoch mit 91:78 (45:33) und nahm damit Revanche für den Viertelfinal-K.o. in der vergangenen Saison des europäischen Wettbewerbs in Ankara.

In der Gruppenphase qualifizieren sich nur die Erst- und Zweitplatzierten der beiden Vorrundengruppen direkt für das Viertelfinale. Die Mannschaften auf den Plätzen drei bis sechs spielen die restlichen vier Viertelfinalisten aus.