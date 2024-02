Überfall auf Geldtransporter vorgetäuscht? Männer in U-Haft

Weil sie einen Überfall auf einen Geldtransporter in Ludwigsburg vorgetäuscht haben sollen, sitzen zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens im Alter von 24 und 42 Jahren in Untersuchungshaft. Im Zuge der Ermittlungen habe sich der Verdacht gegen das Duo erhärtet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Ihnen wird Diebstahl mit Waffen vorgeworfen. Bei Durchsuchungen am Dienstag wurden Mobiltelefone und Datenträger sichergestellt. Die müssten nun ausgewertet werden. Nähere Angaben wurden nicht gemacht.

Anfang Januar hatten die Männer angegeben, in einem Geldtransporter auf einem Feldweg ausgeraubt worden zu sein. In einer Mitteilung von damals hieß es, die beiden hätten ausgesagt, sie hätten wegen einer fingierten Panne eines anderen Autos angehalten. Dann sollen der früheren Darstellung zufolge vier überwiegend bewaffnete Täter das Fahrzeug ausgeraubt haben. Zur Höhe der Beute gab es keine Angaben.