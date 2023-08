Kommunen

Tui mahnt Reisebüro wegen politischer Werbung ab

Hannover/Hechingen / Lesedauer: 1 min

Ein Logo der Tui AG leuchtet. (Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild )

Wegen parteipolitischer Werbung innerhalb eines Reisebüros hat der Touristikveranstalter Tui einen Reisebüro–Besitzer und Hechinger AfD–Stadtrat zwei Mal abgemahnt. Das Reisebüro, das einen Agenturvertrag mit Tui hat, müsse außerdem das blaue Konzernlogo an der Fassade des Büros in Hechingen entfernen, sagte ein Tui–Sprecher am Montag.

Veröffentlicht: 28.08.2023, 13:04 Von: Deutsche Presse-Agentur