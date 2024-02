Tüv Süd: Fastnachtswagen begutachtet

Der in Brand geratene Fastnachtswagen eines Umzugs im badischen Kehl ist nach Angaben des Tüvs Süd im Rahmen vorgeschriebener Prüfungen von Experten begutachtet worden. Laut einem Merkblatt über die Ausrüstung und den Betrieb von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen für den Einsatz bei Brauchtumsveranstaltungen geht es dabei unter anderem um Bremsausrüstung und Sicherheitsvorkehrungen für die Personenbeförderung. „Wir bitten um Verständnis, dass wir zum konkreten Fall in Kehl aufgrund laufender Ermittlungen derzeit aber keine Aussagen machen können“, erklärte ein Sprecher des Tüvs Süd am Montag weiter.

Nach Angaben von Joachim Bühler vom Tüv-Verband erhalten Fahrzeuge, die an Brauchtumsveranstaltungen wie Schützen-, Faschings- oder Karnevalsumzügen teilnehmen, eine jährliche oder - falls das Fahrzeug nicht verändert wurde - zweijährliche Betriebserlaubnis. Unabhängige Sachverständige wie die Tüv-Unternehmen dürften die Gebrauchsabnahmen und Prüfungen vornehmen und müssten die Gefährte als sicher erklären. Meist gehe es um Traktoren und umgebaute, kreativ gestaltete Anhänger.

Die Gutachten seien dann Voraussetzung und Grundlage für Landratsämter, die die Betriebserlaubnis erteilen und zum Beispiel über die Mitnahme von Menschen entscheiden. „Für die Sicherheit ist, wie bei allen Fahrzeugen, der Halter verantwortlich“, erklärte Bühler.

Geprüft wird seinen Angaben zufolge das Basisfahrzeuge (ohne Ladung) und dessen Verkehrssicherheit, also auch die Sicherheit des Fahrzeugs in Bezug auf die Menschen, die mitfahren, danebenstehen oder mitgehen. Neben Bremsen, Kippsicherheit und Kupplung gehe es somit darum, ob Rüstungen vorhanden und hoch genug sind, ob der Auf- und Abstieg sicher ist, ob der Boden rutschfest ist und ob eine Verständigung zwischen Fahrer und Mitfahrer möglich ist - etwa eine Gegensprecheinrichtung oder eine mechanische Einrichtung zum Beispiel aus Seil und Glocke.