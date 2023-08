Tübingens Basketballer Šerić zieht sich Mittelhandbruch zu

Aufsteiger Tigers Tübingen muss in der Vorbereitung auf die Bundesliga–Saison einen Rückschlag hinnehmen. Forward Mateo Šerić zog sich im Testspiel gegen die Hakro Merlins Crailsheim am vergangenen Samstag einen Mittelhandbruch zu und wurde bereits operiert, wie der Basketball–Erstligist am Mittwoch mitteilte. Dass der 24 Jahre alte Šerić noch in der Vorbereitung wieder fit werde, sei ausgeschlossen. Die Bundesliga–Saison beginnt Ende September.