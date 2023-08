Trumpf–Laser bei Stuttgart soll wieder strahlen

Der Laser des Maschinenbauers Trumpf aus Ditzingen (Kreis Ludwigsburg), der in der Nacht zum Dienstag für Aufsehen sorgte, soll am Donnerstagabend wieder strahlen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Aktion soll am Freitag– und Samstagabend wiederholt werden, jeweils ab Sonnenuntergang und etwa bis Mitternacht — gutes Wetter vorausgesetzt.

Das Unternehmen feiert in diesem Jahr sein 100–jähriges Bestehen. Der Strahl — der nach eigenen Angaben eine Geburtstagskerze symbolisieren soll — habe eine Höhe von zehn Kilometern und sei bei gutem Wetter im Umkreis von 80 Kilometern zu sehen. Bei einem Test am Montagabend mit bewölktem Nachthimmel sei er im Umkreis von etwa 30 Kilometern zu sehen gewesen, teilte ein Sprecher mit. Der Test für die PR–Aktion hatte für Anrufe beunruhigter Bürger bei der Polizei gesorgt.