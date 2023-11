Landkreis Rastatt

Trotz Leinenpflicht in Naturschutzgebiet: Rehbock gerissen

Bühl / Lesedauer: 1 min

Zwei Hunde haben in einem Naturschutzgebiet in Bühl (Kreis Rastatt) ein junges, männliches Reh gerissen. Die beiden Halterinnen hätten ihre Hunde trotz Leinenpflicht frei herumlaufen lassen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Veröffentlicht: 17.11.2023, 12:54 Von: Deutsche Presse-Agentur