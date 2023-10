Wo sich der Neckar an steilen Weinbergen entlang windet, liegt das Herz des Trollingerlandes. Grob beschrieben zieht es sich vom Stuttgarter Raum flussabwärts bis zur Heilbronner Gegend. Aus einer roten Traube entsteht dort der regionale Nationalwein, eben jener Trollinger.

Ohne ihn kein ortsübliches Viertelesschlotzen, bei dem man gemütlich bis zur Weinseligkeit vor sich hintrinkt. Jenseits aller Vorstellungskraft liegt ebenso ein Stammtisch im Ochsen, Bären oder Hirsch, wenn der Trollinger fehlt. Dasselbe gilt für Besenwirtschaften, in welchen die hier Wengerter genannten Winzer ihren Wein unter die Leute bringen.

Doch da mag es noch so robinrot durchs Glas schimmern: Die Herrlichkeit verblasst. „Der Trollinger ist in der Krise“, heißt es immer nachdrücklicher in Winzerrunden. Württembergs Weinbaupräsident Hermann Hohl hat auf einer Pressekonferenz vergangenen Winter attestiert: „Seine Beliebtheit hat erneut abgenommen.“

Schrumpfende Anbaufläche

Lokalpatriotische Tradition hin oder her: Der Trend bei dieser meist halbtrockenen württembergischen Spezialsorte weist schon länger nach unten ‐ das belegt die Größe der Rebflächen. Das Anbaugebiet liegt fast ausschließlich in der beschriebenen Gegend. Umfasste es 2005 noch 2510 Hektar, so sind es jetzt 600 weniger.

Nicht nur, dass sich in diesen Zahlen die mangelnde Nachfrage niederschlägt: Der Trollinger gehört zudem zu den Verlierern der Klimaänderungen. Hitze und Trockenheit sind sind nichts für das pflegebedürftige Gewächs. Als würde dies noch nicht reichen, hat sich ganz aktuell die Kirschessigfliege über die Traube hergemacht, ein vor gut zehn Jahren zugewanderter asiatischer Schädling. Er legt Larven in die Frucht. Sie verdirbt jämmerlich.

Die Kirschessigfliege schlägt zu

„Teilweise hat es bei der Lese einen Totalausfall gegeben“, berichten Winzer. Die verdorbenen Trauben wurden in solchen Weinbergen abgeschnitten und auf den Boden geworfen. Mancher Winzer hat sie auch einfach hängengelassen.

Durch die Medien ist als Beispiel eine Vorzeigelage mit geradezu träumerischem Namen gegangen: Hertmannsweiler Himmelreich bei Winnenden, nordöstlich der Landeshauptstadt gelegen. Offenbar war beim Trollinger nichts zu gebrauchen. „So einen miserablen Herbst habe ich noch nie erlebt“, zitiert die „Stuttgarter Zeitung“ den 72-jährigen Winzer Karl-Heinz Eckstein.

„Na und?“, mag nun mancher sagen, sollte der Traditionstropfen den Bach runter gehen. Je größer die Distanz zum Trollingerland wird, desto mehr gibt es Leute, die den leichten Rotwein sowieso nur als gefärbtes Wasser definieren.

Was aber die Einheimischen am mittleren Neckar und in den dortigen Seitentälern nie irritiert hat. Der allermeiste Trollinger ist schon immer durch ihre eigenen Kehlen geflossen ‐ gerade so, als wollte man diesen Wein anderen gar nicht gönnen.

Bedrohte Wein- und Geselligkeitskultur

Dabei ist er noch nicht einmal ein Kind des Neckars. Seine Name weist daraufhin, von wo er einst her kam: aus dem historischen Tirol, genauer aus dem Etschtal, wo man ihn als Vernatsch kennt.

Mindestens 500 Jahre bauen württembergische Winzer die Rebensorte aber bereits an. Daraus hat sich eine ganz spezifische Wein- und Geselligkeitskultur entwickelt. Der Trollinger-Niedergang droht sie nun mit nach unten zu reißen.

Wäre denn ein Merlot oder Cabernet Sauvignon in gemütlicher Runde beim Besenwirt tatsächlich angesagt? Gute Frage. Mancher Ureinwohner der von Schwaben und württembergischen Franken geprägten Weingegend würde sich schon mit einer richtigen Betonung der Sortennamen schwer tun ‐ oder ihm würde der Griff zum fremdländischen Tropfen wie ein Frevel an altväterlicher Sitte vorkommen.

Als Alternative gibt es französische Rotweinsorten

Doch die französischen Rotweinsorten sind bei den Winzern im Kommen. Sie vertragen Hitze und Trockenheit besser. Extrem zeigt sich dies zum Nachteil des Trollingers in den Steillagen am Neckar. Hänge wie Bergflanken, terrassiert durch unzählige uralte „Mäuerle“, wie die Leute sagen.

Sehr schöne Beispiele finden sich bei Hessigheim, einem Weindorf zwischen Stuttgart und Heilbronn. Schon im Mittelalter hatten die Benediktinermönche aus Hirsau im fernen Schwarzwald hier einen Außenstelle, um an Rebensaft zu kommen.

Legendär ist die Lage mit Namen Felsengärten, Weinberge gekrönt von Felstürmen. Die örtliche Felsengarten-Kellerei schreibt auf ihrer Webseite: „Ideale Muschelkalkböden, wärmespeichernde Felsen und Trockenmauern sowie der optimale Einfall des Sonnenlichtes in die steilen Hänge, das zudem von den Flüssen reflektiert wird, machen die Steillagenweinberge so wertvoll.“

Aber dies gilt wegen der Klima-Änderungen nur noch eingeschränkt für die Trollinger-Rebe. „Einst stand sie auf 80 bis 90 Prozent der Steillagen. Jetzt ist dies nicht mehr der Fall“, berichtet der Hessigheimer Weinbautechniker und Weingut-Chef Karsten Faschian.

Empfindliche Trollinger-Traube

Fakt ist eben, dass sich sich die Sonne in den steilen Hängen staut. Das macht sie wärmer als die Umgebung. „Die sowieso schon grundsätzlich fraquile Trollinger-Traube verbrät praktisch bei anhaltend hohen Temperaturen, sie verkocht innerhalb von ein paar Tagen am Stock“, beschreibt Faschian die Situation.

Die ganze mühevolle Arbeit zwischen den Terrassenmauern ist dann für die Katz’. Dort hilft kein maschineller Vollernter. Die Ernte müssen Winzer und Helfer mit der Butte auf dem Rücken raustragen. Es herrscht Handarbeit bei oftmals stechender Sonne.

Wer sich so anstrengt, will den Lohn für die Anstrengungen sehen. Der Trollinger ist an seinen alten angestammten steilen Lagen offenbar grundsätzlich zum Risiko geworden. „Warum soll man sich dies antun?“, fragen sich viele Winzer.

Traditionelle Konsumenten sterben weg

Faschian meint, besser sei es, auf weniger exponierte Lagen auszuweichen. Anders noch als sein Vater hat er aber den Trollinger-Anbau generell schon zurückgefahren. Bei der Vermarktung sei dieser Wein einfach „der große Verlierer“. Als einen der Gründe nennt er die Demografie: „Immer mehr traditionelle Konsumenten brechen durch ihr zunehmendes Alter weg.“

In der Erinnerung war es die Großvater-Generation der Karles, der Gottliebs oder Hermanns, die sich ihren Trollinger nicht nehmen ließen. Saßen sie in trauter Runde beisammen, wurde das Glas leergetrunken und das nächste bestellt. Keiner wäre auf die Idee gekommen, Trollinger „im Nachgang nussig“ oder sonst wie großspurig zu bewerten.

Zum Schrecken aller ambitionierten Weinkundler ist man am Neckar sogar fähig, den leichten Wein noch mit Sprudel zu verdünnen: Die beliebte Schorle, rot-sauer ‐ oder sogar sehr gewöhnungsbedürftig als rot-süß.

Als Massenwein konzeptiert

Dem Image hilft dies alles wenig. Vor rund einem halben Jahrhundert haben damals entstandene Genossenschaften den Trollinger auch ganz einfach als Massenwein konzipiert. Er war der Goldesel der Winzer.

Und weil sie große Mengen auf den Markt warfen, wurde der Trollinger fast schon folgerichtig in plumpe, mit einfachen Etiketten versehene Literflaschen gefüllt. Heute gilt das Gefäß als weiteres Marketing-Hindernis.

So stellt auch die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau in Weinsberg unweit von Heilbronn der Außenwirkung des einst so geschätzten Tropfens ein bescheidenes Zeugnis aus: „Die Trollinger-Rotweine haben es im breiten Stil noch nicht geschafft als moderne Weine aufzufallen und den aktuellen Zeitgeist zu treffen. Die überwiegende Anzahl der Weine finden sich im unteren Preissegment und kommt etwas verstaubt daher.“

Große Konkurrenz im Supermarkt

Dabei ist gerade im Supermarkt die Konkurrenz groß und global geworden: Kalifornischer Pinot Noir steht neben einem Shiraz aus Kapstadt ‐ Weine sowie Destinationen, die vielleicht in jungen Ohren cooler klingen als etwa Trollinger aus Beutelsbach oder Kleinbottwar, selbst wenn solch beschauliche Dörfer hervorragende Lagen haben.

„Sorten mit internationalem Charakter sind gefragt“, wertet die Genossenschaftskellerei Heilbronn die Kundenwünsche. Ihre Erfahrungen haben Gewicht. Sie ist Deutschlands größte Weingenossenschaft und umfasst 1400 Hektar.

Trotz aller Widrigkeiten wollen die Heilbronner aber nicht vom Trollinger lassen. Ein Fünftel ihrer Flächen sind nach wie vor mit ihm bestückt. „Wir sind absolut bestrebt, die heimische Rebsorte weiterhin zu fördern“, sagt Carolin Bordon, bei der Genossenschaft für Marketing und Export zuständig.

Neue Hoffnung

Tatsächlich will auch ansonsten kaum jemand den Tod des Trollingers ankündigen. Hört man sich weiter in der Weinbaugegend am Neckar um, scheint das Motto der Hoffnung eher folgendermaßen zu lauten: weniger, dafür besser und vielfältiger. Winzer versuchen sich mit anderen Gärverfahren, die dem Trollinger mehr Geschmack lassen.

Aus der Traube entsteht nun auch Rosé. Sie wird sogar weiß gekeltert. Das heißt, es wird darauf geachtet, dass möglichst wenige Farbstoffe aus der Beerenhaut in den Traubenmost kommen. Der Wein erhält dabei ein Farbspektrum, welches ins Rot-Goldene geht.

Das Produkt nennt sich dann vornehm französisch Blanc de noir Trollinger, nach Aussagen von Winzern aus der Neckartäler Schillerstadt Marbach inzwischen „ein Renner“ auf diversen Weinfesten.

Sitzt man dort auf an den Tischen, versucht sich aber selten jemand mit einer Bestellung in der Fremdsprache. Meist heißt es einfach: „I hätt gern en weißa Trollinger.“ Trollingerland, so scheint’s, ist also doch noch nicht abgebrannt.