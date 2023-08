Tretboot mit sechs Menschen kentert auf Bodensee

Auf dem Bodensee bei Überlingen ist am Mittwoch ein Tretboot mit sechs Menschen gekentert. Die zwei Erwachsenen und vier Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 Jahren hatten dann großes Glück, wie die Polizei am Abend mitteilte. Durch die schnelle Reaktion von Helfern, Rettungskräften und der Wasserschutzpolizei konnten die Gekenterten rasch gerettet und an Land gebracht werden. Sie standen zum Teil unter Schock, waren aber unverletzt. Die Wasserschutzpolizei barg das gemietete Tretboot. Warum die Gruppe gekentert war, war noch unklar.