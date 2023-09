Bildung

Trendwende durch ukrainische Jugendliche: Zahlen gestiegen

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Ein Schüler meldet sich, während die Lehrerin an die Tafel schreibt. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Baden-Württemberg ist im Schuljahr 2022/23 erstmals seit 2006 wieder gestiegen. „Einen großen Anteil an dieser Entwicklung haben die nach dem Ausbruch des Kriegs gegen die Ukraine nach Baden-Württemberg geflüchteten Kinder und Jugendlichen“, teilte das Statistische Landesamt in Stuttgart am Mittwoch mit.

Veröffentlicht: 27.09.2023, 11:07 Von: Deutsche Presse-Agentur