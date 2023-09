Trend zum Selfie: Kommunikation oder Eitelkeit?

er Llogara–Pass an der Albanischen Adria kann einem zweifellos den Atem rauben. Immer höher und höher zieht sich die Passstraße entlang der Steilküste, zur einen Seite das schroffe Felsmassiv, zur anderen die grenzenlose Weite des Meeres. An einer Spitzkehre und nur unweit der höchsten Stelle gibt es eine Aussichtsplattform, von der sich das Panorama genießen lässt. Das tun die Besucher auch. Aber nur kurz. Denn in erster Linie machen sie noch etwas ganz anderes. Sie genießen sich selbst.

Nach kurzem Blick Richtung Horizont drehen die Touristen der Landschaft den Rücken zu und knipsen, bis ihre Smartphones glühen. Es wird gelächelt, gelacht und posiert, Handys hin und her gereicht, der Arm nach unten, oben oder seitlich ausgestreckt, Fotos überprüft, gelöscht und wiederholt. Die Leute laufen hierhin und dorthin, die Szenerie wirkt wie ein Fotostudio unter freiem Himmel, in der die Natur reduziert wird auf die Funktion einer Fototapete. Willkommen im Zeitalter des Selfies.

Selfie–Verbot und Bußgelder

Das Selbstbildnis via Smartphone und die Verbreitung über die sozialen Medien ist längst eine virale Erscheinung, die sich aus öffentlichem und virtuellem Leben nicht mehr wegdenken lässt. Die tagtäglich von Millionen Menschen massenweise produziert wird und in Urlaubszeiten rund um den Globus unbeschreibliche Ausmaße annimmt. Was mancherorts zu Überfüllungen und Tumulten führt. So hat die italienische Stadt Portofino an bestimmten Stellen ein Selfie–Verbot erlassen und verhängt Strafen von bis zu 275 Euro. In der österreichischen Kleinstadt Hallstatt wurde zeitweise ein Anti–Selfie–Zaun errichtet, und in dem Schweizer Dorf Iseltwald müssen Touristen für ein Handyfoto auf einem Steg fünf Franken berappen.

Schluss mit lustig ist, wenn Gefahr für Leib und Leben droht. In Heilbronn wurde kürzlich der Bahnverkehr von Jugendlichen lahmgelegt, die im Gleisbett für Selfies posierten, anderswo kam es bei ähnlichen Aktionen schon zu lebensgefährlichen Verletzungen durch Stromleitungen. Tödlich endete der Bilderrausch wiederholt in den Bergen, etwa vergangenes Jahr in den USA, wo ein Mann beim Knipsen unbedacht ein paar Meter rückwärts ging, oder in den Alpen, als ein 30–Jähriger nach einem Selfie das runtergefallene Handy seiner Freundin aufheben wollte und 210 Meter in die Tiefe stürzte.

Vorfälle wie diese sind extreme Auswüchse einer gesellschaftlichen Entwicklung, mit der sich längst die Wissenschaft beschäftigt, Philosophie, Soziologie, Psychologie und Kunstgeschichte fragen nach Motiven und Hintergründen der Bilderflut. Wobei der Forschungsgegenstand weit gefasst wird, im Mittelpunkt steht das digitale Selbstporträt, ob allein, zu zweit oder in der Gruppe, von eigener Hand oder auch einer anderen Person aufgenommen.

Selfies haben ein negatives Image

Um die Ansätze zu bündeln, hat Kristina Steimer von der Hochschule für Philosophie München das Selfie–Forschungsnetzwerk gegründet. Und nimmt auch in ihrem Alltag wahr, wie sehr das schnell geschossene Selbstbild die Menschen umtreibt. „Es gibt gefühlt niemanden, der zum Thema Selfie keine Meinung hat.“ Und bei vielen fällt das Urteil negativ aus.

„Selfies sind weit verbreitet, aber nicht breit akzeptiert“, erklärt Steimer, die in Lindau wohnt und zu diesem Thema promoviert. Das negative Image rührt daher, weil hinter den Schnappschüssen Oberflächlichkeit und Narzissmus vermutet wird. Aber ist dem tatsächlich so? Beziehungsweise ist das die ganze Wahrheit? Oder erfüllt die spielerische Selbstspiegelung nicht noch andere Zwecke, Sehnsüchte und Bedürfnisse, wie schon lange vor der Erfindung des Internets auch?

Die Anfänge des Selbstporträts lassen sich bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen, im 15. und 16. Jahrhundert entstanden in Italien dann die ersten Porträts abseits religiöser oder monarchischer Zwänge. In Deutschland gilt Albrecht Dürer als einer der ersten Maler, der freie Selbstbildnisse schuf, sich in edler Kleidung und mit prächtig frisierten Haaren („Selbstbildnis im Pelzrock“) einen idealisierten Anstrich gab. Was frappierende Parallelen aufweist zu manch stylischer Inszenierung der Selfies von heute.

Erstes Spiegel–Selfie schon 1914

Die ältesten fotografischen Selbstbildnisse datieren aus dem 19. Jahrhundert, werden forciert durch den Selbstauslöser und erreichen den Normalbürger 1888 mit der Kodak–Boxkamera. Mit der sich die russische Großfürstin Anastasia 1914 im Teenageralter von 13 Jahren im Spiegel ablichtet — die erste Selbstfotografie im Stil der heutigen Spiegel–Selfies.

Carolina Wolfrum, Malerin, Pädagogin und Autorin („Selbstporträt und das Phänomen Selfie — von der Antike bis zu Instagram“) aus Hof, schreibt dazu: „Das Phänomen, sich abzulichten und sich vor dem eigenen Fotoapparat in Szene zu setzen, ist so alt wie die Fotografie selbst — also viel älter als Smartphones mit Frontkamera, Selfiesticks und soziale Netzwerke.“

Der Unterschied zu früher ist die Massentauglichkeit. Anstelle von Dunkelkammer, Polaroids oder Fotoautomaten, ist die permanente Verfügbarkeit des Handys in Hose oder Handtasche gerückt, verbunden mit der Möglichkeit, Freunde, Bekannte oder eine anonyme Öffentlichkeit unverzüglich an unserem Leben teilhaben zu lassen. „Wir leben im Zeitalter der Selfies“, schreibt der amerikanische Kunstkritiker Jerry Saltz. „Ein Selbstporträt, das schnell mit der Kamera eines Smartphones gemacht und sofort in einem Netzwerk verbreitet und eingeschrieben wird, ist die unmittelbare visuelle Kommunikation darüber, wo wir sind, was wir tun, wer wir zu sein glauben und wen wir als Zuschauer vermuten.“

Kommunikation statt Eitelkeit und Narzissmus

Was zwangsläufig zu Resonanz und Reaktion führt, durch Likes und Kommentare. „Das Hauptziel dieser Gruppe ist es, von anderen wahrgenommen zu werden“, ist Carolina Wolfrum überzeugt. „Demnach ist das Selfie eher ein Mittel zur Kommunikation als ein Zeichen von Eitelkeit und Narzissmus.“ An dieser Stelle wird gewiss mancher widersprechen.

Zu sehr sind die Bilder von Prominenten wie etwa den Kardashians ins kollektive Bewusstsein gerückt, die in ihren Fotostrecken Selbstinszenierung und -vermarktung bis zur Lächerlichkeit auf die Spitze treiben. Oder Stars und Sternchen, die auf Instagram Nähe und Privatheit suggerieren, in Wirklichkeit aber nur einen Rollenmodus pflegen. Muster, die sich bei Privatleuten genauso wiederfinden, wo Autos, Häuser, Restaurants, Städte– oder Landschaftskulissen einen beneidenswerten Lebensstil und makelloses Glück vermitteln. Und das sollen wir alles glauben?

Seit seiner Verbreitung wird auf das Selfie mit einer gewissen Herablassung geblickt, es als gewöhnlich und auch ordinär stigmatisiert. „Die gedankliche Verknüpfung, die hierbei gemacht wird, ist: Was in großer Masse auftritt, kann nicht von Wert sein“, erklärt Ulla Autenrieth, Sozialwissenschaftlerin an der FH Graubünden. Gepaart mit dem Vorwurf einer Selbstüberhöhung und die Realität verzerrenden Darstellung. Autenrieth hält die Kritik für überzogen. „Schaut man in der Geschichte der Fotografie ein wenig zurück oder betrachtet klassische private Familienalben, wird deutlich, dass es schon immer Ziel der sich Abbildenden war, einen positiven Eindruck auf Fotos zu vermitteln.“

Keine Paschalabwertung von Selfies

Auch Philosophin Steimer warnt vor Pauschalabwertung und überkommenen Denkmustern. „Wir haben noch immer das Bild vom still und introspektiv auf sich selbst meditierenden Menschen, der das aber nicht so sehr nach außen trägt, weil — das macht man nicht.“ Gleichzeitig, in welcher Form auch immer, machen es aber alle, so Steimer: „Der Mensch ist ein nach außen gerichtetes Wesen. Er braucht soziale Einbettung und Ansprache, um ein Gefühl für sich selbst zu bekommen.“

Die Kritik am Selfie vernachlässigt auch, dass das Gros der Aufnahmen zwar die positiven Seiten betont, es aber viele Facetten bereit hält, oft spontan und zwanglos entsteht, Freundschaften feiert und Emotionen festhält. Was bewegend und berührend sein kann, wie im Falle eines älteren Herrn, der als Profilbild ein Selfie wählte, aufgenommen vor dem Grabstein seiner verstorbenen Frau. So ermöglichen die Fotos Erinnerungen und übersetzen die eigene Biografie in eine Bildsprache. Die sich immer weiterschreiben und formen lässt. „Der Mensch ist frei, seine eigene Identität zu gestalten“, sagt Steimer. Und darunter zu verstehen, was jemand darunter verstehen möchte. Was einen unendlichen Gestaltungsraum eröffnet.

Drang zur Individualisierung

Das kann, vor allem Jugendliche und jungen Erwachsene, vor Herausforderungen stellen, verschärft sich in der Gesellschaft doch der Drang zur Individualisierung. „Wir müssen alle einzigartig sein“, erklärt Steimer. Auf der anderen Seite und mit nicht minderem Druck eilt uns ein Bild voraus aus Normen, Schönheitsidealen und Wohlstandsansprüchen, das es vermeintlich zu erfüllen gilt. Anders formuliert: Der Mensch von heute soll konform sein — und zugleich einzigartig. Ein Zwiespalt, dem wir laut Kristina Steimer aber nicht erliegen müssen. „Woher kommt die Abwertung des Konformen als weniger authentisch? Wir sind immer beides — allgemein und einzigartig.“

Im Selfie verschmilzt bestenfalls das eine mit dem anderen. Es kann uns, wenn auch meist unbewusst, als Instrument der Selbstverortung dienen, der Selbstvergewisserung und auch der Selbstfindung. Als Abgleich dessen, wo wir stehen oder wohin wir wollen. „Was nicht passieren darf, ist den kritischen Blick darauf zu verlieren“, sagt Steimer. Erst die Reflexion ermöglicht eine Distanz und verhindert den leichtfertigen Umgang mit Tools, Bildbearbeitung und Überinszenierung. „Um dann nicht geschockt in den Spiegel zu schauen, der keinen Filter hat.“

Was gewiss auch nicht passieren sollte: Dass Selfie und Selbstbetrachtung dazu verführen, den Moment zu verpassen — das Hier und Jetzt. Wie am Llagora–Pass, wo an jenem Tag allmählich die Sonne untergeht. Auf der kurvenreiche Bergstraße lassen sich die Lichtkegel der Autos erkennen, die sich vom Strand kommend nach oben winden. Das tief dunkle Blau des Meeres vermengt sich mit einem rötlichen Schimmer, die ersten Fischerboote fahren in die anbrechende Nacht. Auf dem Weg zum Parkplatz fragt plötzlich ein Tourist auf Englisch: „Soll ich noch ein Handyfoto von Ihnen machen?“ Klar, wieso eigentlich nicht.