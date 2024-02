Die Steinchen unter den Schuhen von Erwin Reichart knirschen, als er von der Wallfahrtsdirektion zur Wallfahrtskirche läuft. Vorbei am Marienbrunnen, in den Menschen Münzen werfen wie in den Trevibrunnen in Rom, vorbei an den Bäumen, die Besucher manchmal wohl aus esoterischen Gründen umarmen, schließlich den Fußweg entlang in den Wald. Monsignore Erwin Reichart geht langsamen Schrittes vorbei am Freialtar, dessen Dach bei einem Unwetter einmal von einem umgestürzten Baum beschädigt wurde, bis zur Grotte mit der Fatima-Madonna.

Sicher tausendmal sei er den Weg in den vergangenen Jahren gegangen, sagt Reichart an jenem Vormittag im Januar bei einer seiner letzten Runden. Nun geht er - in den Ruhestand. 2018 wurde er Wallfahrtsdirektor in Maria Vesperbild, der bundesweit bekannten „schwäbischen Hauptstadt Mariens“. Kürzlich ist er 70 geworden, am 1. Februar übernahm sein Nachfolger. Er spüre körperlich und geistig, dass es Zeit sei, sagt er.

Um Vesperbild, das Wallfahren und Pilgern ganz generell mache er sich keine Sorgen. „Es gab hier kein Wunder, keine Erscheinung, und doch wächst Maria Vesperbild und wächst.“ 350.000 Pilger und Kirchenbesucher kämen jährlich, schätzt Reichart. Das Fass mit dem „Heilig-Drei-Königwasser“ in der Kirche sei innerhalb weniger Wochen dreimal aufgefüllt worden. Das wären um die 3000 Liter Weihwasser. Was ihn besorge, das sei der Zustand der katholischen Kirche.

Und so lässt sich an Abschied und Neubeginn in Maria Vesperbild auch von Ab- und Aufbrüchen, von Ernüchterung und Hype erzählen.

Von einem „Hype“ hatte der Würzburger Pastoraltheologe Erich Garhammer gesprochen. Die herkömmliche Form der Wallfahrt schien an ihr Ende gelangt, stellte er 2012 in einem Interview fest, dann habe es plötzlich diesen Hype gegeben, ausgelöst durch Hape Kerkelings Bestseller „Ich bin dann mal weg - Meine Reise auf dem Jakobsweg“ von 2006. In dem Buch zeige sich eine echte Spiritualität - und es sei höchst interessant zu sehen, dass man in unserer Gesellschaft doch noch nach Ritualen suche.

Größer als der Alltag

Fragt man Garhammer heute danach, was vom „Hype“ geblieben sei, spricht er von einer nach wie vor bestehenden Sehnsucht - nach einem Ort und einer spirituellen Ausdrucksform. Man könne sich durch Wallfahrten oder individuellere Pilgerreisen mit etwas in Verbindung bringen, das größer sei als man selbst und das den Alltag transzendiere, also übersteige. Solche Erfahrungen suche man eher nicht in Pfarrgemeinden. Im Gegensatz zu diesen seien Wallfahrtsorte auch niederschwelliger. In Maria Vesperbild ist die Fatima-Grotte einen kurzen Spaziergang vom Parkplatz entfernt.

Das ist etwas Kräftiges, etwas Bleibendes. Erich Garhammer

Garhammer sagt noch etwas: Über das „Wunderbare“, das in Wallfahrtsorten erfahren werde, werde erzählt, es werde mit anderen geteilt. „Das ist etwas Kräftiges, etwas Bleibendes.“ Er spricht gar von einem Suchtcharakter, den Wallfahrten haben könnten. Ein wirklich starker Kontrast zu leeren Kirchenbänken und schlecht besuchten Gottesdiensten in Pfarrgemeinden. Eine Konkurrenz übrigens sei der Jakobsweg nicht für Wallfahrten oder Wallfahrtsorte in Deutschland, erklärt er.

An der Grotte allein zu sein, das gibt’s nicht - außer vielleicht mal nachts um 3 Uhr. Erwin Reichart

Im Abstand von zwei, drei Metern blickt ein Paar zur Fatima-Madonna, nicht lange, schon tritt es den Rückweg an. „An der Grotte allein zu sein, das gibt’s nicht - außer vielleicht mal nachts um 3 Uhr“, erzählt Erwin Reichart. Er zeigt auf den Zettel, den jemand in die zum Gebet gefalteten Hände der Holzfigur gesteckt hat, darauf gewiss eine Bitte oder Dankesworte, wie auf den ungezählten Votivtafeln in der gesamten Grotte. „Maria hat in schwerer Krankheit auffallende Hilfe geschenkt. Hinterschellenbach Januar 1964“, „Danke für die Heilung eines bösartigen Gehirntumors Syrgenstein 2014“, „Nebeska Majko Marija ...“. An einer der Holzwände mit Votivtafeln lehnen zwei Krücken.

Provokanter Vorgänger

Die Zettel in den Madonnen-Händen werden täglich eingesammelt, seit kurzem nimmt sie Reichart mit in den Gottesdienst ins Gebet und verbrennt sie anschließend. Viele ältere habe man aufbewahrt, er wisse nicht recht, was aus ihnen werden solle, in den Mülleimer schmeißen könne er sie ja nicht.

Das ist ein Vertrauen in Gott, das mich berührt. Erwin Reichart

Auf einer Steintafel, die ihn besonders beeindruckt, steht: „Muttergottes u. ihr Sohn haben nicht geholfen. Auch dafür danken wir, nur sie allein wissen ,Warum’“. Darunter ein Männername, das Geburtsjahr 1955, das Sterbejahr 1984. „Das ist ein Vertrauen in Gott, das mich berührt“, sagt Reichart. Er prüft den Sockel der Madonna, die dem Wallfahrtsort 1957 gestiftet wurde. „Alle drei Jahre muss das Holz gerichtet werden, es verfault.“

Unter Reichart ist es ruhiger geworden um Maria Vesperbild. Sein langjähriger Vorgänger Wilhelm Imkamp hatte etwas Barockes an sich und Lust an der Provokation. Er liebte die Auseinandersetzung mit Kirchenkritikern und reformorientierten Christen genauso wie Champagner und seine Pfeifen. Das Bistum Augsburg erklärte zu seinem Abschied, er habe den Wallfahrtsort weit über die Region hinaus bekannt gemacht und ein Publikum im gesamten deutschen Sprachraum angesprochen. Imkamp, der als Hausgeistlicher im Regensburger Schloss St. Emmeram seiner Vertrauten Gloria von Thurn und Taxis lebt, segnete einst Traktoren, Tiere, Spielzeugautos. Parlierte in Talkshows. Mischte mit in (kirchen-)politischen Debatten.

Wie anders Erwin Reichart, Arbeiterkind, gelernter Betriebsschlosser. Er sagt, er habe Maria Vesperbild konsolidiert: finanziell, baulich, personell.

In die Schlagzeilen geriet der Wallfahrtsort dennoch - allerdings mehr aufgrund der Kirchenprominenz, die sich dort zu Zeitpunkten einfand, während derer ohnehin große öffentliche Aufmerksamkeit auf ihr lag. So war das im August 2023, so war das im August 2022. Im vergangenen Sommer kam Erzbischof Georg Gänswein am Himmelfahrtstag in den schwäbischen Wallfahrtsort. Ein paar Wochen zuvor war der Vertraute des früheren Papstes Benedikt XVI. aus dem Vatikan in sein Heimatbistum Freiburg zurückgekehrt - er sei bei Papst Franziskus in Ungnade gefallen, hieß es. 2022 war der wegen seines Umgangs mit Missbrauchsfällen und Betroffenen viel kritisierte Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki mit Beifall empfangen worden. Diskutiert wurde, ob Vesperbild ein Hort der „Antimodernisten“ sei.

Reichart reagierte verstimmt: Man lasse sich „nicht in eine finstere Ecke stecken“, man sei „mitten in der Kirche“. Experten bescheinigten dem Wallfahrtsort, dass in ihm ein traditionalistisches Kirchenbild verkörpert und traditionsbewusste Volksfrömmigkeit gelebt werde. Das Erste sei legitim, das Zweite hoch einzuschätzen, drifte beides nicht ins Reaktionäre ab.

Fragen der Ausrichtung der Kirche betreffen auch Wallfahrt

Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart ist katholisch-konservativ, für einige erzkonservativ. Sein Verständnis von Katholisch-sein wird offenbar in einem Artikel, den er für den „Wallfahrtskalender 2024“ geschrieben hat. Es ist die Kurzzusammenfassung eines Lebens, das er der Kirche widmete, eine Bilanz, aus der Enttäuschung herausklingt. Nicht über seine Berufung, seinen Weg, seinen Glauben - sondern über eine Kirche, die ihm fremd geworden ist. In ihr habe sich der Unglaube breitgemacht und sogar Bischöfe seien davon angesteckt worden, schrieb er. In Ordinariaten, kirchlichen Einrichtungen oder Verbänden „geben vielfach Leute den Ton an, die sich nur teilweise mit dem Glauben und der Morallehre der Kirche identifizieren“. Der Reformprozess Synodaler Weg - mit seinen Forderungen nach der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare oder dem Zugang von Frauen zu Weiheämtern - sei ein Spiegelbild dafür. „Wer traut sich, einen Befreiungsschlag zu machen?“, fragte Reichart. Für ihn beginnt die „Krise der Kirche“ bereits in seiner Kindheit. Zwar sei seine Heimatkirche sonntags brechend voll gewesen, aber kaum jemand habe selbstbewusst für den christlichen Glauben Zeugnis abgelegt.

Im Gespräch klingt er weitaus weniger scharf, er sei kein Polterer, sei nicht enttäuscht. „Ich bin sehr, sehr in Sorge und traurig - über die Entchristlichung des Landes.“ Die Menschen hätten ein Verlangen nach Religiosität, suchten es allerdings nicht mehr in der Kirche. Reichart nennt die Beichte, die kaum praktiziert werde, und kommt zum Thema Sterbehilfe. Es würden Dämme gebrochen. Dem könne er nur das Gebet entgegensetzen.

Pastoraltheologe Garhammer kennt Reicharts jüngste Aussagen. Er zieht aus ihnen den Schluss, dass Wallfahrtsorte sich weiter öffnen müssten. Sie dürften sich nicht auf eine bestimmte Klientel fokussieren. „Warum lädt man nicht einmal die Augsburger Oberbürgermeisterin nach Vesperbild ein, die sich klar gegen Rechtsextremismus gestellt hat? Warum nicht einen evangelischen Prediger?“, sagt er. Wallfahrtsorte seien in gewisser Hinsicht Marken, doch man könne und müsse selbst bekannte Marken weiterentwickeln, damit sie eine Zukunft hätten.

Große Aufgaben für den Nachfolger

Auf den 50-jährigen Michael Menzinger, der jetzt als neuer Wallfahrtsdirektor übernimmt, kommt demnach einiges zu. Menzinger, seit 2014 Leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Aresing-Weilach mit der Wallfahrt Maria Beinberg, kündigt an, noch mehr mit „neuen Medien“ arbeiten zu wollen, auch im Digitalen müsse Maria Vesperbild einen Standort haben. Er sagt am Telefon: „Wir müssen die Kirche vor Ort stärken und Begegnungsmöglichkeiten schaffen, hierfür ist Maria

Vesperbild ein wichtiger Ort.“ An den Einladungen von Gastzelebranten am katholischen Hochfest Mariä Himmelfahrt werde er festhalten. „Es muss nicht immer ein Erzbischof oder Kardinal sein.“ Er könne sich auch eine Ordensschwester oder andere Persönlichkeiten vorstellen, die fest im Glauben stünden. Auf die Frage, ob er sich zu (kirchen-)politischen Themen öffentlich zu Wort melden werde, antwortet er: „Ich werde das Evangelium verkünden, das ist meine Aufgabe.“

Erwin Reichart hat an jenem Wintertag noch einiges vor. Michael Menzinger hat sich für ein Übergabe-Gespräch angekündigt, er muss den Umzug ins Haus seiner Eltern und Großeltern im Allgäu vorbereiten und will den jungen Mann anrufen, den er vor zwei Monaten an der Grotte kennenlernte. Schlimme Krebserkrankung, die Ärzte hätten ihn aufgegeben. Doch er lebe, es sei ein Wunder. Reichart möchte ihn darum bitten, dass sie diese Geschichte zusammen für den nächsten Wallfahrtskalender aufschreiben. Noch vor seinem Abschied, hofft er, werde die Bronze-Überdachung für die Fatima-Madonna fertig: zwei Stämme links und rechts, die sich zu einem Blätterdach entfalten und die Figur vor Wind und Wetter und möglicherweise den Stürmen unserer Zeit schützen sollen.

Seine Hoffnung wird sich erfüllen. Die Segnung der Überdachung ist Ende Januar eine seiner letzten Amtshandlungen.