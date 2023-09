„Kein Alkohol ist auch keine Lösung“ sangen die Toten Hosen im Jahr 2002. Damals, kurz nach der Jahrtausendwende konnten sie einen Trend noch nicht absehen, der sich 21 Jahre später deutlich abzeichnet: Alkoholfreie Alternativen erobern dem Markt. Was lange belächelt wurde, gehört heute selbstverständlich zum Sortiment von Brauern, Winzern — und sogar Brennern.

Wenn Hannes Schmidt einen Gin Tonic zubereitet, ist das Kunst: Mit geübten Handgriffen schüttet er wohldosiert Eiswürfel ins Glas, füllt mit Tonic auf, fügt ein paar Spritzer Saft aus einem frisch abgeschälten Stück Zitronenschale hinzu — und drapiert dieses gemeinsam mit einem Zweig Thymian zwischen den Eiswürfel im Glas. Nicht zu vergessen, natürlich die Hauptzutat: Gin. Boar Gin genauer gesagt. Alkoholfreien Boar Gin ganz genau gesagt.

Alkoholfreier Gin trägt maßgeblich zum Umsatz bei

Schmidt, Mitte 40, ist Inhaber und Geschäftsführer der Boar Distillery im Renchtal im Schwarzwald. Während sich Gin und Tonic im neuen Showroom in die Gläser ergießen, fließt nur wenige Meter entfernt das namensgebende Flüsschen Rench durch das Schwarzwaldtal. Hier, im Umkreis von nur 15 Kilometern, herrscht „die höchste Brennereidichte Deutschlands“, berichtet Schmidt. 996 Brennlizenzen ballen sich auf engstem Raum.

Ausgerechnet in dieser Umgebung mit Alkoholfreiem experimentieren? „Der Erfolg gibt uns am Ende recht“, schmunzelt Schmidt. Mittlerweile mache der Boar Zero etwa 15 Prozent des Gin–Absatzes der Brennerei aus.

Schmidt und seine 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter segeln damit auf einer Erfolgswelle der alkoholfreien Alternativen: Bald jedes zehnte in Deutschland gebraute Bier ist heute alkoholfrei, die Produktion hat sich seit 2007 beinahe verdoppelt. Beim Sekt liegt der Marktanteil mittlerweile bei rund fünf Prozent. Alkoholfreier Wein ist mit etwas unter einem Prozent noch nicht ganz so gefragt, allerdings verzeichnete der Lebensmitteleinzelhandel 2022 einen Absatzzuwachs von etwa 18 Prozent.

Gin-Boom hält weiterhin stand

Mit seiner Boar Distillery hat Schmidt die ausgetretenen Pfade früh verlassen. „Eigentlich werden hier im Renchtal traditionell nur Obstbrände hergestellt“, sagt er. „Wir haben uns aber 2013 dazu entschlossen, über den Tellerrand zu schauen — und haben begonnen, Gin herzustellen.“

Heute hat sich die Marke im Premiumsegment etabliert. Anders als beim klassischen Obstler wird bei Gin der Alkohol nicht direkt aus den Früchten gewonnen. Stattdessen wird ein Ausgangsalkohol — meist aus Getreide gebrannt — mit sogenannten Botanicals, also aromatisierenden Pflanzenteilen, angereichert und dann erneut gebrannt. Beim Gin steht klassischerweise Wacholder als Geschmack im Vordergrund, dazu kommen Lavendel, Zitrone, Thymian und andere Aromen.

So auch beim klassischen Boar Gin. Hannes Schmidt ist sichtlich stolz, schließlich kommt das Wasser für die Spirituose aus eigener Quelle.

Außerdem wird in der hauseigenen Brennerei am Hang hinter Bad Peterstal–Griesbach der neutrale Grundalkohol, ein Korn mit 96,4 Prozent Alkoholgehalt selbst gebrannt — übrigens auch für die alkoholfreie Variante, aber dazu später mehr. „Das ist einzigartig in Deutschland“, sagt Schmidt. „Alle anderen Hersteller beziehen ihren Ausgangsalkohol aus großen, industriellen Brennereien. Wir nutzen unsere 170 Jahre Brenn–Erfahrung selbst und stellen den Korn besonders schonend und langsam her.“

Mit Erfolg: Während der klassische Obstler mittlerweile ein Nischendasein fristet, hält der Gin–Boom ungebrochen. 2019, 2021 und 2023 wurde der Schwarzwälder Boar Gin beim International Spirits Award zum Gin des Jahres gekrönt. Ebenso wie der alkoholfreie Bruder Boar Zero im vergangenen Jahr.

Alternative für gesellige Abende

Der Weg dorthin war nicht immer leicht. Zwei Jahre Entwicklungszeit und jede Menge Rückschläge liegen hinter der Flasche mit dem hellgrünen Etikett. „2018 hatten wir die Idee dazu. Ursprünglich haben wir an schwangere Frauen gedacht oder auch an Autofahrer“, sagt Schmidt, und nippt genüsslich am alkoholfreien Gin Tonic.

„Wenn man — aus welchen Gründen auch immer — keinen Alkohol trinkt, sitzt man in geselliger Runde oft etwas abseits. Alle haben schöne Getränke, das Ritual wird zelebriert. Und für die, die beim Alkohol außen vor sind, bleibt: ein Glas Sprudel oder Wasser. Wir wollten eine Alternative anbiete, mit der man am Gemeinschaftserlebnis teilhaben kann.“ Anfangs habe es Bedenken gegeben, auch innerhalb des Betriebs. „Da hieß es: Wir sind doch eine Brennerei, wir machen Schnaps.“

Lernprozess zum alkoholfreien Gin

Aber am Ende erwische die Boar Distillery einmal mehr die Welle des Trends — auf ungewöhnliche Weise. „Für uns kam nie infrage, einfach Aromen in Wasser zu rühren, wie es andere Mitbewerber machen“, sagt Schmidt. „Wir wollten ein echtes Destillat — oder nichts.“ Und das ist am Ende herausgekommen: „Wir drehen den Prozess einfach um: Statt in der Brennblase Wasser zu entziehen, entziehen wir den Alkohol“, erklärt er.

Ausgangspunkt ist ein Gin mit Alkohol, allerdings nicht der gewöhnliche Boar Gin. „Das funktioniert geschmacklich nicht“, sagt Schmidt. Stattdessen setzen die Schwarzwälder Brenner beim Boar Zero mehr auf die frischen Aromen von Thymian und Zitrone, als auf den klassischen Wacholder.

„Das war ein Lernprozess. Es hat auch einige Zeit lang gedauert, bis wir verstanden haben, was wir eigentlich geschmacklich herstellen müssen: Keinen Gin, den man gerne pur trinkt.“ Das würde er niemandem empfehlen, sagt Schmidt und grinst. „Sondern einen, der als Mischung im Gin Tonic schmeckt. Ein ganz eigenes Produkt.“

Eines, das — glaubt man dem Erfinder — trotz deutlicher Unterschiede zum Original mit Alkohol schon so manchen hinters Licht geführt hat. „Am Anfang haben wir in der Familie und im Freundeskreis getestet. Wir haben einfach gesagt, dass wir eine neue Sorte haben — ohne Hinweis darauf, dass der Alkohol fehlt. Da kamen öfter nach dem ersten Glas schon Aussagen wie ,ich merk’s schon’.“

Markt für alkoholfreien Sekt wächst

Möglichst nah ans Original herankommen und dennoch ein ganz eigenes Produkt schaffen: Das ist auch das Ziel, wenn es um alkoholfreien Wein oder Sekt geht — für die Winzer des Salemer Weinguts Markgraf von Baden etwa. Betriebsleiter Volker Faust schenkt zwischen wandhohen Regalen voller edler Flaschen in den Gemäuern des Salemer Schlosses ein: Weißen Wein und Secco, beides ohne Alkohol.

„Der Trend zur alkoholfreien Alternative ist ein großes Thema bei uns“, sagt er. Insgesamt blicke die Branche auf schwere Zeiten. „Inflation, Energiepreise, Schwierigkeiten bei Lieferketten und die abnehmende Kauflust der Menschen machen uns zu schaffen. Im vergangenen Jahr hat der Weinmarkt um 20 Prozent abgenommen. Dass die Zahlen bei alkoholfreiem Wein und Sekt dagegen steigen, ist deshalb ein positives Signal.“

Alkoholfreier Sekt wird immer besser

Im Glas wirkt und verhält sich die Alternative wie gewohnt: Der Sekt prickelt erfrischend und ein leicht gäriger, fruchtiger Duft steigt auf. „Besonders der Secco ist sehr beliebt“, sagt Faust.

Genaue Zahlen lässt er sich nicht entlocken, aber klar ist auch: Würde es sich nicht rentieren, würde das Angebot nicht ständig steigen. Die Nachfrage legte jedenfalls in den vergangenen Jahren laut Branchendaten stetig zu, 2021 lag der Absatz beim alkoholfreien Sekt bei 23 Millionen Flaschen im Einzelhandel. Rund 44 Prozent der Verbraucher haben nach einer repräsentativen Studie der Hochschule Geisenheim University und dem Verband Deutscher Sektkellereien (VDS) vom Oktober 2022 schon einmal einen solchen probiert.

Besonders gut kommt er danach bei jüngeren Menschen unter 30 Jahren an — und bei Frauen. Faust sieht ihn als „Bereicherung“. „Man muss klar sagen: Alkohol ist ein Geschmacksträger, man merkt nach wie vor einen Unterschied. Aber die Qualität ist deutlich besser geworden in den vergangenen Jahren. Die Verfahren sind schonender und der Charakter bleibt erhalten“, sagt Faust. „Wir haben aufgeholt und sind deshalb viel näher am Original.“

Alkoholfreier Wein als Alternative zum Softdrink

Dennoch will er mit dem Wein nicht nur Schwangere, Fahrer und andere, die auf Alkohol verzichten, ansprechen. Auch als reines, eigenständiges Erfrischungsgetränk als Option statt Schorle oder Limo tauge die Alternative. „Im Vergleich zum Traubensaft enthält er weniger Zucker, das passt zur bewussten Ernährung vieler Menschen“, sagt Faust. 100 Milliliter alkoholfreier Wein aus dem Salemer Sortiment enthalten drei Gramm Zucker. Traubensaft schlägt mit etwa 14 Gramm zu Buche.

Überhaupt glaubt Faust, dass ein neues Bewusstsein von Kundinnen und Kunden für die Gesundheit mit einer der Hauptgründe für den Boom der 0,0–Prozent–Alternativen ist. „Viele, gerade junge Menschen leben bewusster und wollen ohne Bedenken genießen. Dazu kommen demografische Entwicklungen. Manche Zuwanderer etwa trinken keinen Alkohol. Insgesamt sind die Menschen offener dafür geworden, Alternativen auszuprobieren, das sehen wir ja auch beim Fleisch. Das Motto lautet: ,Warum nicht?’“ Vorurteile gab und gebe es zwar, aber: „Viele überzeugen wir mittlerweile einfach, indem wir sie selbst probieren lassen.“

Geringere Marge im Verkauf

Die Herstellung ist auch hier komplex: Ausgangsprodukt ist ein herkömmlicher Wein. Laut Volker Faust werden für den Alkoholfreien des Hauses Markgraf von Baden besonders fruchtige Traubensorten vom Bodensee gewählt. In einer Anlage in Hessen wird dem Wein per Vakuumverfahren der Alkohol entzogen. Der Alkohol verdampft bei relativ niedrigen Verfahren, um die Aromen zu erhalten — für Sekt wird dann noch Kohlensäure zugesetzt.

Für die Herstellung bedeuten die zusätzlichen Arbeitsschritte Zusatzkosten — die allerdings nicht an die Verbraucher weitergegeben werden. „Niemand ist bereit, für etwas mehr zu zahlen, was quasi weniger enthält“, erläutert Faust. Ähnliches berichtet auch Gin–Brenner Hannes Schmidt aus dem Schwarzwald: „Der Boar Zero ist sogar günstiger, alles andere lässt sich vor den Kunden nicht rechtfertigen“, sagt er. Beide Hersteller leben deshalb mit geringeren Gewinnmargen im alkoholfreien Segment.

Nicht alle Brauereien machen beim Trend mit

Dass nicht jeder den Trend mitgeht, ist vielleicht auch aus solchen Gründen klar. Die Brauerei Härle in Leutkirch etwa bietet bislang kein eigenes alkoholfreies Bier an, während lokale Mitbewerber wie Meckatzer aus dem Landkreis Lindau und Farny aus Kißlegg im Allgäu ihre Biere längst auch mit 0,0 Prozent anbieten.

Brauereichef Gottfried Härle begründet den Verzicht mit mangelnden Kapazitäten. „Aktuell wachsen wir in anderen Bereichen so stark, dass wir alle Ressourcen dafür aufwenden müssen“, sagt er. Als alkoholfreie Alternative bietet Härle das Seezüngle an: Kein Bier, aber eine fruchtige Fassbrause. Ob’s eine Lösung ist? Zumindest ist das Angebot für alle, die alkoholfrei genießen wollen deutlich größer geworden — und glaubt man Schmidt, Faust und Härle dürfte sich der Trend noch fortsetzen.