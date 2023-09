Treffen der Langzeit-Trainer: Heidenheim will zweiten Sieg

Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim hofft im Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf den zweiten Sieg in dieser Saison. Trainer Frank Schmidt forderte von seiner Mannschaft gegen den Champions-League-Teilnehmer eine bessere Abwehrleistung als bisher. In den bisherigen fünf Bundesliga-Spielen kassierten die Heidenheimer insgesamt 13 Gegentore. Die Gäste aus Berlin verloren zuletzt allerdings vier Pflichtspiele in Serie.

Schmidt trifft im Heidenheimer Stadion auf Union-Coach Urs Fischer, der ebenfalls zu den Langzeit-Trainern der Liga gehört. Der Schweizer sitzt seit mehr als fünf Jahren auf der Berliner Bank, Schmidt ist mit gut 16 Jahren ohne Pause beim FCH Rekordhalter im deutschen Profifußball. Heidenheim muss auf Mittelfeldspieler Kevin Sessa wegen Adduktorenproblemen verzichten. Auf der rechten Abwehrseite fehlt weiterhin Marnon Busch. Er leidet unter muskulären Beschwerden.