Drei Krankenhäuser im Südwesten stehen vor der Pleite. Das berichtet die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG). Betroffen seien die Kliniken Salem und Vincentius der evangelischen Stadtmission in Heidelberg und die Rotkreuzklinik in Wertheim (Main-Tauber-Kreis). Zudem würden vier von fünf Krankenhäuser im Südwesten in diesem Jahr mit roten Zahlen rechnen.

Mit schneller finanzieller Hilfe können die Kliniken indes nicht rechnen. Denn das vom Bundestag beschlossene Krankenhaustransparenzgesetz nimmt den Kliniken nach Sicht von Kritikern keine Lasten ab, sondern erlegt ihnen noch weitere auf.

Das Gesetz ist Teil der Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Ab Mai soll demnach ein Online-Krankenhausatlas an den Start gehen, um Nutzern einen Überblick über die Versorgung in ihrer Region geben.

Leistungen sind für Zukunft der Kliniken entscheidend

Hinzu kommen Informationen wie zum Beispiel über die personelle Ausstattung des Hauses oder Angaben über Komplikationsraten für ausgewählte Operationen. Diese Informationen sollen dazu führen, dass Patienten zielgerichteter und damit besser behandelt werden können. „Macht man spezielle Eingriffe nicht regelmäßig, kommt es zu vermeidbaren, schweren Komplikationen“, sagt Gesundheitsminister Lauterbach.

Doch viele Bundesländer befürchten, dass ihnen Lauterbach mit dem Atlas durch die Hintertür die Planung der Krankenhaus-Landschaft abnimmt. Denn: Für die Zukunft eines Klinikstandorts ist die Frage mit entscheidend, welche Leistungen es anbietet und wie oft bestimmte Behandlungen oder Operationen durchgeführt werden.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach glaubt, dass das neue Gesetz dazu führt, dass Patienten zielgerichteter und damit besser behandelt werden können (Foto: Ann-Marie Utz/dpa )

Mehrere Länderminister wie auch Südwest-Ressortchef Manfred Lucha (Grüne) warnen, dies könne nun durch den neuen Online-Krankenhausatlas bereits in Teilen vorweggenommen werden.

Außerdem fürchten Kritiker, die Patienten könnten mit den Füßen abstimmen - und anhand des Online-Atlases keine kleinen Kliniken mehr ansteuern. Das würde deren finanzielle Notlage verschärfen. Ein einmal insovlentes Krankenhaus aber lasse sich nicht so leicht wiederbeleben, wenn man im Zuge der Klinikreform feststelle, dass es für die flächendeckende Versorgung notwendig sei.

Neues Gesetz nimmt Maßnahmen vorweg

Das Gesetz wurde vom Bundestag beschlossen, wurde allerdings vom Bundesrat gestoppt. Auch Baden-Württemberg war dagegen. Im Vermittlungsausschuss wurden Differenzen zwischen Bund und Ländern geklärt. Trotzdem gibt es weiterhin Kritik aus dem Südwesten.

Das Transparenzgesetz nehme Maßnahmen vorweg, die eigentlich erst mit der Krankenhausreform in Kraft treten sollten, wie ein Sprecher des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums mitteilt. Eigentlich war geplant, dass die Länder den jeweiligen Krankenhäusern erst sogenannte Leistungsgruppen zuweisen.

Diese Zuweisung von Leistungsgruppen durch die Länder sollte abgewartet werden, bevor Leistungsgruppen im Transparenzverzeichnis dargestellt werden. Sprecher des Gesundheitsministeriums

Das heißt im Klartext: Sie sollen entscheiden, welche Krankenhäuser welche Leistungen erbringen dürfen. Dabei wird die personelle und technische Ausstattung der jeweiligen Häuser berücksichtigt. Was am Ende zu einer Konzentration auf große Standorte führen wird.

„Diese Zuweisung von Leistungsgruppen durch die Länder sollte logischerweise abgewartet werden, bevor Leistungsgruppen im Transparenzverzeichnis dargestellt werden“, sagt der Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Noch mehr Bürokratie für Krankenhäuser

Die Kliniken selbst sind ebenfalls nicht begeistert. „Bereits heute entfällt 30 bis 40 Prozent der Arbeitszeit des Krankenhauspersonals auf Dokumentationspflichten“, sagt eine Sprecherin der BWKG. Hinzu komme, dass die zahlreichen Informationen vierteljährlich übermittelt werden müssten.

Auch die Ärztegewerkschaft Marburger Bund und der Zusammenschluss der niedergelassenen Ärzte, Medi, klagen über die Zusatzarbeit und fordern Bürokratieabbau. Heiner Scheffold, Vorstandsvorsitzender der BWKG und Landrat des Alb-Donau-Kreises, bemängelt darüber hinaus, dass das Transparenzgesetz den Bürgern eigentlich keinen Mehrwert bringe.

„Transparenz über die Leistungen der Krankenhäuser und ihre Qualität gibt es schon jetzt. Um den Patientinnen und Patienten bei ihrer Suche nach dem passenden Krankenhaus zu helfen, gibt es zahlreiche Krankenhausverzeichnisse“, so Scheffold. Ein Sprecher des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums betont zudem, dass die neue Verordnung nicht dazu beitrage, das Gesundheitssystem zu reformieren: „Das Krankenhaustransparenzgesetz ist nicht notwendig, um mit der Krankenhausreform voranzuschreiten.“

Finanzielle Hilfe ist ungewiss

Um die finanzielle Lage der Krankenhäuser zu verbessern, kündigte Lauterbach außerdem einen „Transformationsfond“ an. Dieser umfasst ab 2025 für zehn Jahre 50 Milliarden Euro. „Der Transformationsfonds ist bislang lediglich ein sehr vages Versprechen. Beschlossen oder gesetzlich verankert ist gar nichts“, sagt die Sprecherin des BWKG.

Dass es keine finanzielle Unterstützung für die Krankenhäuser gibt, kritisiert auch Heiner Scheffold scharf: „Mit diesem Gesetz stehen die Krankenhäuser vor einem finanziellen Scherbenhaufen und daraus werden Insolvenzen folgen und die Versorgung der Patientinnen und Patienten wird sich zwangsläufig verschlechtern. Die Verantwortung für dieses Desaster trägt eindeutig der Bundesgesundheitsminister.“

Laut BWKG seien die gestiegenen Kosten durch den Ukraine-Krieg und die überdurchschnittlichen Tarifsteigerungen die Hauptgründe für die schlecht Lage. Mit dem Krankenhaustransparenzgesetz habe Gesundheitsminister Lauterbach die Chance vertan, den Kliniken finanziell zu helfen. „Wer so agiert und zudem schales Wasser als Wein der Öffentlichkeit präsentiert, der darf sich über tektonische Verschiebungen im Wählerverhalten nicht wundern“, so BWKG-Vorstandsvorsitzender Scheffold.