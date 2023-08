Unfall

Traktor erfasst Joggerin: Frau erleidet schwere Verletzung

Ulm / Lesedauer: 1 min

Ein Hinweisschild mit der Aufschrift «Krankenhaus» weist den Weg zur Klinik. (Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild )

Eine Joggerin ist in Ulm von einem Traktor erfasst worden und hat sich dabei eine schwere Verletzung zugezogen. Der 54–jährige Traktorfahrer hatte sich der Frau am Freitag auf einer Straße von hinten genähert und sie beim Vorbeifahren mit dem Wagen am Kopf erwischt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Veröffentlicht: 11.08.2023, 16:41 Von: Deutsche Presse-Agentur