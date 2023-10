2. Bundesliga

Trainer Eichner setzt auf Ruhe im Innenleben des KSC

Lesedauer: 1 min

Karlsruhes Trainer Christian Eichner spricht bei der Pressekonferenz nach dem Spiel. (Foto: Friso Gentsch/dpa )

Nach einer Negativserie in den vergangenen Wochen will Zweitligist Karlsruher SC nicht in Hektik verfallen ‐ und im Spiel beim 1. FC Magdeburg aus den eigenen Fehlern lernen.

Veröffentlicht: 05.10.2023, 14:28 Von: Deutsche Presse-Agentur