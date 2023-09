Die großen Volksfeste im Süden ‐ das Oktoberfest in München und der Cannstatter Wasen in Stuttgart ‐ sind in vollem Gange. Für viele heißt es: Rein ins Dirndl oder in die Lederhose und ab ins Festzelt! Egal ob jung oder alt: Sich auf Volksfesten in traditioneller Tracht zu kleiden, ist für die allermeisten eine Selbstverständlichkeit. Im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt Trachtenexperte Alexander Karl Wandinger (55), warum Dirndl und Lederhosen so in Mode sind und welche Trends es auf der diesjährigen Wiesn gibt.

Herr Wandinger, sind Sie in diesem Jahr mit ihrer Tracht auf der Wiesn?

Selbstverständlich. Aber ich unterscheide ganz klar, ob ich privat oder beruflich auf die Wiesn gehe. Privat genieße ich die Maß im Festzelt ‐ auch wenn ich mir die Trachten der anderen Gäste oft genau anschaue. Beruflich bin ich auf der Wiesn mit wissenschaftlichen Beobachtungen, Presseterminen oder Interviews beschäftigt. Aber beides macht Spaß.

Nervt es Sie als Trachten-Enthusiast, wenn jemand auf der Wiesn in Jeans statt Lederhose unterwegs ist?

Das ist mir vollkommen wurscht. Jeder darf anziehen, was er will. Außerdem war es nicht immer so, dass man auf der Wiesn Tracht getragen hat. Als ich mit meiner Oma in den 70er-Jahren auf der Wiesn war, liefen die meisten Männer mit Anzug und die meisten Frauen mit normalen Kleidern herum. Damals war die Trachtenmode längst nicht so verbreitet wie heute.

Das hat sich geändert. Auch auf anderen Volksfesten wie dem Cannstatter Wasn und kleineren Dorffeiern tragen die meisten Besucher Tracht. Wie erklären Sie sich diesen Trend?

Der Trend beginnt Anfang der 90er-Jahre. Zum einen gibt es in der Mode immer wieder Wellenbewegungen. Zum anderen stehen gemeinsame Bräuche und vermeintliche Traditionen aktuell hoch im Kurs.

Aber es ist doch interessant, dass gerade junge Menschen ‐ denen oft eine Gleichgültigkeit gegenüber Traditionen vorgeworfen wird ‐ in Lederhose und Dirndl schlüpfen.

Wer auch sonst. Wer bestimmt denn, was modisch in einer Gesellschaft angesagt ist? Das sind die jungen Menschen. So ist der Trend Ende der 90er-Jahre auch entstanden. Die damalige Jugend wollte nicht dasselbe wie ihre Eltern auf der Wiesn tragen ‐ die in den 70er- und 80er-Jahren eben keine Tracht angezogen haben. Es braucht oft ein, zwei Generationen dazwischen, bis kulturelle Phänomene auf einmal wieder aufgenommen werden. Hinzu kommt, dass die Medien eine große Rolle spielen, weil sie Fußballer und andere Prominente in Tracht zeigen.

Aber Dirndl und Lederhose tragen Menschen mittlerweile ja nicht mehr nur in Bayern, sondern auch in ganz Deutschland.

Absolut. Zwar hat die Wiesn eine Strahlkraft, die man sonst so nirgends findet, aber die Freude am Tragen der Tracht, gibt es in Schwaben, Franken und anderen Teilen Deutschlands genauso. Teilweise auch auf der ganzen Welt ‐ wie in Amerika, wo sogar kleinere Oktoberfeste gefeiert werden. Trachtenmode als soziale Alltagswirklichkeit ‐ also dass Menschen die Tracht im privaten Bereich ohne bestimmte Anlässe tragen ‐ die gibt es allerdings nur im Alpenraum, in Oberbayern und Teilen des Allgäus.

Nervt es Sie, dass ein bayrisches Kulturgut in Deutschland und weiten Teilen der Welt so kommerzialisiert wird?

Nein, überhaupt nicht. Die bayrische Trachtenmode ist vor dem 20. Jahrhundert schon ein Exportschlager gewesen, weil Menschen schon lange mit der Tracht etwas verbinden: Bei den Männern und ihren Lederhosen ist es Männlichkeit und Kraft, bei Frauen im Dirndl eben Weiblichkeit und Spiel mit der Mode.

Ist die Tracht aus ihrer Sicht dann überhaupt ein wichtiges Kulturgut in Bayern?

Ja, weil ich es immer noch als bayrisches Phänomen sehe, das eben in viele andere Teile Deutschlands und der Welt expandierte. Im Süden Bayerns bleibt das Trachtengewand trotzdem einzigartig, weil es bei uns wirklich im Alltag getragen wird. Wenn sich eine Tanzgruppe aus Norddeutschland bei einem Auftritt eine Tracht anzieht, ist das meist Folklore, weil die Tänzerinnen privat in der Regel keine entsprechende Kleidung tragen. Aber wenn ich in Bad Tölz aus dem Fenster schaue, sehe ich an einem Dienstagvormittag durchaus Menschen in Lederhosen und Dirndl.

Im Zentrum für Trachtengewand in Benediktbeuren soll diese Tradition erhalten werden. An was genau arbeiten Sie dort?

Wir haben drei Säulen: Die Sammlung, die Forschung und die Handwerkskunst. Wir bewahren über 20.000 historische Kleidungsstücke auf und sind das textile Gedächtnis der oberbayrischen Tracht. Wir erforschen und untersuchen das Phänomen empirisch und geben das Wissen in Publikationen oder Ausstellungen weiter. Und wir pflegen die traditionelle Handwerkskunst rund um die Tracht und bieten dafür ganz spezielle Seminare an, beispielsweise wie man mit Pfauenfedern auf Leder stickt.

Zusätzlich gibt es aber auch die Trachtenvereine, die das Kulturgut pflegen.

Genau, allerdings in einer Form institutionalisierter Pflege. Interessant ist dabei, dass es zwar eindeutige regionale Unterschiede gibt, aber immer klar festgelegt ist, was wann wie zu tragen ist.

Was macht die Tracht denn als Kleidungsstück noch aus?

Vor allem, dass sie nachhaltig ist und viele Jahre angezogen werden kann. Das Trachtengewand ist oft aus natürlichen Materialien hergestellt und sehr nachhaltig, was Produktion und Langlebigkeit angeht.

Was sind die Trachten-Trends auf der Wiesn in diesem Jahr?

Tatsächlich beobachte ich in den vergangenen Jahren, dass es zunehmend klassischer und eleganter wird. Die 2010er-Jahre waren sehr experimentell, beispielsweise war damals das Totenkopfdirndl beliebt. Gerade wird vom Schnitt und vom Stoff her eher wieder eine traditionelle Richtung eingeschlagen. Manche aktuellen Stoffe gibt es schon seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Tendenziell sind auch eher längere Lederhosen wieder im Trend und es ist auch nicht mehr so wichtig, möglichst viel Dekolleté zu haben. Mich persönlich freut das, weil meiner Meinung nach so manche Tracht in jüngerer Vergangenheit auch etwas zu ordinär war. Die Trachtenmode ist also ein ganz lebendiges kulturelles Phänomen. Was könnte ich mir mehr wünschen, als regionale Eigenheiten und stetige Veränderung. Deswegen sollten bei Trachten auch nie reine Dogmen aufgestellt werden. Da geh ich auf die Barrikaden.

Auf der Wiesn sind auch viele Promis unterwegs. Haben Sie schon mal bei einem gedacht, dass ihm oder ihr die Tracht überhaupt nicht steht?

Für mich geht nur eine Sache nicht: Wenn Frauen aus der C-Prominenz mit ihren Dirndln ein Frauenbild vermitteln, das es eigentlich nicht mehr geben dürfte. Und zwar immer dann, wenn das Dirndl die Frau so stark sexualisiert, dass sie zum Objekt wird.

Aber wird eine Sexualisierung nicht durch das Drindl und viel Dekolleté bestärkt?

Nein, das Dekolleté ist absolut in Ordnung. Eine Frau kann ein gigantisches Dekolleté haben oder vollkommen bedeckt sein, das ist egal. Aber das Dirndl kann benutzt werden, um Frauen zu Sexobjekten zu degradieren. Es kommt darauf an, wie man es präsentiert ‐ und C-Prominente wie Micaela Schäfer oder Kader Loth verengen sich selbst bewusst zu Sexualobjekten. Genauso schlimm sind Trachtenfeste, auf denen Wiesn-Playmates auftreten. Das ist primitiv und ärgert mich, weil es auf die Tracht ein schlechtes Licht wirft. Deswegen freut mich die Entwicklung, dass das Dirndl wieder eleganter und bewusster getragen wird. Klar ist aber auch: Ein gewisses Geschlechterspiel darf sein, das macht die Tracht ja auch aus. Nur wenn das Dirndl Frauen zum Objekt macht, werden Grenzen überschritten.

Für manche Leute hat die Tracht auch etwas Nationalistisches. Können Sie das nachvollziehen?

Es ist klar, dass in den 30er- und 40er-Jahren die Tracht von den Nationalsozialisten instrumentalisiert wurde. Aber bei der Malerei, der Architektur oder der Musik war das genauso. Viele kulturelle Phänomene wurden damals von den Nazis vereinnahmt. Deswegen heute die Tracht mit rechten oder nationalistischen Gesinnungen gleichzusetzen, dafür fehlt mir jedes Verständnis. Was es aber schon gibt ‐ gerade in Oberbayern ‐ ist dieses „Mia san Mia“-Gefühl. Das finde ich persönlich ganz schlimm. Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, in der verschiedene Kulturen aufeinandertreffen und sich mischen. Sich aus Angst vor Veränderung zurückzuziehen und zu meinen, die Oberbayern wären ein ganz besonders toller Haufen, ist dumm.

Herr Wandinger, müssen Sie als Leiter des Trachtenzentrums eigentlich selbst jeden Tag Lederhosen tragen?

Nein, das mach ich so wie ich Lust habe und es für angemessen empfinde. Jeden Tag Lederhose, das ist mir zu viel!

