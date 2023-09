Towerrun in Rottweil: Neuer Streckenrekord bei Frauen

So schnell war noch nie eine Frau oben: Tateishi Yuko aus Japan hat beim beim vierten „Thyssenkrupp Elevator Towerrun“ am Sonntag einen neuen Streckenrekord aufgestellt. In 9:08 Minuten erklomm sie dem Veranstalter zufolge die 1390 Stufen des Thyssenkrupp–Aufzugtestturms in Rottweil. Bei den Männern entschied Christian Riedl aus Erlangen den Treppenhauslauf für sich. Er schaffte die Strecke in 7:08 Minuten.

Angemeldet hatten sich für die Veranstaltung einem Sprecher zufolge 1200 Menschen aus 17 Nationen. Darunter waren internationale Top–Läufer, Hobbysportler und Feuerwehrleute. Antreten konnten sie beim zivilen Lauf einzeln oder im Team, außerdem gab es einen Wettkampf für Feuerwehrleute. Sie konnten mit und ohne Atemschutz an den Start gehen. Der jüngste Teilnehmer war dem Sprecher zufolge sechs Jahre alt. Ein 86–Jähriger war demnach der älteste, der die Stufen erklomm. Die Startplätze seien innerhalb weniger Tage ausgebucht gewesen.

Thyssenkrupp testet in dem Gebäude Hochgeschwindigkeitsaufzüge. Nach eigenen Angaben hat der Turm die höchste Aussichtsplattform Deutschlands.