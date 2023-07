Freiburg

Toter und Schwerverletzte nach Gewalttat in Freiburg

Freiburg / Lesedauer: 1 min

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. (Foto: David Inderlied/dpa/Illustration )

Nach einer Gewalttat in einem Wohnhaus in Freiburg ist ein Mann tödlich verletzt worden. Eine Frau wurde am Dienstagmorgen schwer verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Veröffentlicht: 18.07.2023, 12:02 Von: Deutsche Presse-Agentur