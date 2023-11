Toter treibt in Rems

Aus der Rems ist ein toter Mann geborgen worden. Ein Passant entdeckte den leblosen Körper am Montagnachmittag am Flussufer in Remshalden im Rems-Murr-Kreis und alarmierte die Rettung, wie die Polizei am Dienstag mitteile. Die Leiche konnte allerdings erst mehrere Kilometer weiter flussabwärts, in der Gemeinde Weinstadt, aus dem Wasser geborgen werden. Beim Verstorbenen handelt es sich laut Polizei um einen älteren Mann. Die Ermittler gehen zum jetzigen Zeitpunkt nicht von einem Verbrechen aus, vielmehr sei ein Unfall wahrscheinlich.