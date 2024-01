Toter bei Hausbrand in Leingarten

Bei einem Hausbrand in Leingarten (Kreis Heilbronn) ist ein Mensch gestorben. Eine weitere Person wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Warum das Feuer in dem Haus ausbrach, war zunächst unklar. Das Haus war nach dem Brand am Montagmittag zunächst nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden laut Polizei anderweitig untergebracht.