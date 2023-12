Prozess

Tote Seniorinnen in Schwäbisch Hall: Urteil erwartet

Heilbronn / Lesedauer: 1 min

Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch. (Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild )

Er soll betagte Damen in ihren Wohnungen brutal erschlagen und eine ganze Region in Angst und Schrecken versetzt haben: Ein 32-Jähriger steht in Heilbronn vor Gericht. Am Freitag soll das Urteil fallen.

Veröffentlicht: 08.12.2023, 02:32 Von: Deutsche Presse-Agentur