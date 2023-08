Tote Pflegeschülerin im Wohnheim ist obduziert worden

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einer Wohnung in Stuttgart ist die 32–Jährige am Freitag obduziert worden. Die Obduktion sei inzwischen abgeschlossen, teilte ein Polizeisprecher am Nachmittag mit. Mit Ergebnissen sei aber erfahrungsgemäß am selben Tag nicht mehr zu rechnen. Bei dem Opfer handelt es sich um eine Krankenpflegerin in Ausbildung.

Die Tote war am späten Mittwochnachmittag entdeckt worden. Die Polizei war von Anwohnern informiert worden. „Die genaue Tatzeit ist noch unbekannt“, teilte die Polizei mit. Es komme ein Zeitraum von mehreren Tagen bis zum Auffinden der Leiche in Frage. Weitere Einzelheiten zu einem oder einer Verdächtigen und zu einem möglichen Motiv wurden nicht genannt.

Die eingerichtete Sonderkommission „Soko Tür“ versucht nun, die zahlreichen noch ungeklärten Fragen zu beantworten.