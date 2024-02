Torwart Nübel fehlt dem VfB Stuttgart weiterhin

Torwart Alexander Nübel (27) hat auch den Vorbereitungsauftakt des VfB Stuttgart auf das Heimspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln verpasst. Die Nummer eins der Schwaben fehlte am Dienstag wegen Hüftproblemen weiterhin im Training. Bereits in den vergangenen beiden Partien gegen den FSV Mainz 05 (3:1) und beim SV Darmstadt 98 (2:1) musste Trainer Sebastian Hoeneß auf Nübel verzichten. Stattdessen spielte Ersatztorwart Fabian Bredlow (28).