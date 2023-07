Torloses Remis zwischen Darmstadt und Karlsruhe

Bundesliga–Aufsteiger SV Darmstadt 98 ist in einem Testspiel beim Karlsruher SC nicht über ein Remis hinausgekommen. Die Partie in Karlsruhe endete am Samstag trotz zahlreicher Torchancen mit 0:0. Für die Lilien stehen vor der Liga–Rückkehr noch Testspiele gegen den SV Sandhausen und den FC Liverpool an. Der KSC tritt am kommenden Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim VfL Osnabrück erstmals in der neuen Zweitliga–Saison an.