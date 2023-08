Torhüter–Frage beim SC noch ungeklärt: Atubolu angeschlagen

Die Torhüter–Entscheidung beim SC Freiburg für das erste Pflichtspiel der neuen Saison ist noch nicht gefallen. U21–Nationaltorhüter Noah Atubolu verletzte sich im Training leicht am Knie und könnte deswegen von Rückkehrer Florian Müller ersetzt werden, sagte Cheftrainer Christian Streich am Donnerstag. In der ersten Runde des DFB–Pokals trifft der Sport–Club am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) als Auswärtsmannschaft in seinem früheren Stadion auf den Fußball–Oberligisten SV Oberachern.

„Es ist ein nach Hause kommen“, sagte Streich, der mit Freiburg bis Ende September 2021 im Dreisamstadion die Gegner empfing. „Jetzt haben wir dort ein Auswärtsspiel gegen Oberachern. Das ist ein Wettbewerbsspiel — so etwas kann sich keiner ausdenken.“

In den vergangenen beiden Spielzeiten zogen die Breisgauer ins Endspiel und ins Halbfinale ein. Einen höheren Stellenwert habe der DFB–Pokal deswegen aber nicht, sagte Streich.

Der Coach muss auf den langzeitverletzten Daniel–Kofi Kyereh sowie auf Max Rosenfelder und Neuzugang Junior Adamu verzichten. Der am ersten Spieltag bei der TSG 1899 Hoffenheim gesperrte Nicolas Höfler wird schon gegen Oberachern pausieren und von Merlin Röhl vertreten werden, während Christian Günter nach seiner Operation am Arm wieder ein Kandidat für die Startelf ist.