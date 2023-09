Seit Jahren rutscht Baden–Württemberg in Bildungsvergleichen ab. Schul– und Kita–Schließungen während der Pandemie haben Lernrückstände verschärft. Lehrkräftemangel gibt es überall. In Baden–Württemberg trifft dieser aber auf eine Schularten–Landschaft, wie sie sich kein anderes Bundesland leistet. Fast nirgends sonst gibt es so viele Kinder, die Zuhause kein Deutsch sprechen.

An Erkenntnissen mangelt es nicht, auch nicht an Lösungsvorschlägen — zum Beispiel verbindliche Sprachförderung im Vorschulalter, Teams aus Lehrkräften und anderen Professionen oder mehr Geld für Schulen mit schwieriger Schülerschaft. Manches ist bislang nicht mehr als eine Idee. Alles andere darf praktisch nichts kosten und niemandenm etwas wegnehmen. Für die Investitionen von Grünen und CDU in Forschung und Entwicklung, gerade in Künstliche Intelligenz und Quantencomputing, gibt es Lob aus der Wirtschaft. Im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern hält das Land aber an Studiengebühren für Nicht–EU–Ausländer fest.