Tödlicher Verkehrsunfall auf Landstraße

Ein Mann ist am Freitag bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Landstraße bei Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) noch an der Unfallstelle gestorben. Auch ein Kind wurde verletzt, wie die Polizei mitteilte. Eine 29-jährige Autofahrerin hatte ein Auto überholen wollen und dabei das entgegenkommende Auto eines 31-Jährigen übersehen, wie ein Polizeisprecher sagte. Es kam zum Zusammenstoß. Alle drei Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab. Der 31-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb. Die mutmaßliche Unfallverursacherin, ihr Beifahrer, ein mitfahrendes Kind und der Fahrer des überholten Autos wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.