Tödlicher Unfall zwischen Lastwagen und Autos bei Hockenheim

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Autofahrer gestorben. Die Beifahrerin des 51-Jährigen wurde schwer verletzt, zwei weitere Menschen leicht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Beamten waren kurz nach dem Unfall am Freitagvormittag zunächst von zwei Verletzten ausgegangen. In den Unfall waren zwei Autos, ein Lastwagen und ein Wohnmobil verwickelt.

Der schwere Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 39 kurz nach der Salierbrücke, die Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg über den Rhein verbindet. Nach vorläufigen Erkenntnissen hatte eine 75 Jahre alte Autofahrerin nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollen. Da ihr aber der Lastwagen entgegengekommen sei, habe sie abgebremst, um diesen passieren zu lassen. Das Wohnmobil und der dahinter fahrende Wagen des 51-Jährigen konnten hingegen nicht rechtzeitig bremsen und prallten mit dem Wagen der Seniorin zusammen.

Das Auto des 51-Jährigen wurde dabei in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte mit dem Lastwagen. Bei den Leichtverletzten handelt es sich laut Polizei um den Lkw-Fahrer und die 75-Jährige. Der Lenker des Wohnmobils blieb unverletzt. Alle Verletzten kamen in Kliniken. Die Bundesstraße 39 war bis Freitagnachmittag vollständig gesperrt.