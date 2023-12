Prozess

Tödlicher Raserunfall: Angeklagter legt Geständnis ab

München / Lesedauer: 1 min

Mit einem Geständnis hat am Donnerstag in München ein Prozess um einen tödlichen Raserunfall begonnen. Der 22 Jahre alte Angeklagte räumte über seine Anwältin ein, einen 18-Jährigen tödlich verletzt zu haben, als er - unter Einfluss von Alkohol und Drogen sowie ohne Führerschein - auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle mit hoher Geschwindigkeit mit seinem Wagen in eine Tram-Haltestelle schleuderte.

