Tödlicher Polizeieinsatz: auch gegen Arzt wird ermittelt

Im Fall eines psychisch kranken Mannes, der im Mai vergangenen Jahres bei einem Polizeieinsatz in Mannheim gestorben war, wird auch gegen seinen Arzt ermittelt. Es werde seit längerem der Vorwurf der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen geprüft, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Unter anderem stehe der Vorwurf im Raum, dass der Mediziner bei dem Vorfall einige Minuten lang in der Zuschauermenge gestanden habe, ohne sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen zu beginnen. Zuvor hatten der „Mannheimer Morgen“ und die „Bild“-Zeitung „berichtet.

Während des Polizeieinsatzes auf dem Marktplatz in Mannheim war ein 47 Jahre alter Patient des Zentralinstituts für seelische Gesundheit Mannheim zusammengebrochen und später im Krankenhaus gestorben. Sein Arzt hatte die beiden beteiligten Polizisten zuvor um Hilfe gebeten.

Gegen die beiden Polizeibeamten beginnt im Januar kommenden Jahres vor dem Landgericht Mannheim ein Prozess. Der eine muss sich dabei wegen Körperverletzung im Amt mit Todesfolge sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung im Amt verantworten, Der andere wird der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen beschuldigt. Ob der Arzt bei dem Prozess als Zeuge aussagt, ist offen. Er könnte wegen der Ermittlungen gegen ihn die Aussage verweigern.