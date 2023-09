Tödlicher Brand in Seniorenheim: Kriminaltechniker vor Ort

Nach einem Feuer mit einem Toten in einem Seniorenheim in Heilbronn haben Kriminaltechniker am Dienstag in der verkohlten Wohnung nach der Ursache gesucht. Am Montag waren dort zwei Bewohner im Alter von 75 und 93 Jahren schwer verletzt worden. Der Jüngere erlag am Montagabend seinen schweren Rauch– und Brandverletzungen, der Ältere schwebt nach Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr. Eine 79–jährige Bewohnerin wurde durch die Rauchgase leicht verletzt.

Nach Angaben der Heilbronner Berufsfeuerwehr wurde einer der beiden Männer in einem brennenden Bett aufgefunden. Der zweite Bewohner sei ebenfalls in der Wohnung gewesen.