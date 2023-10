Stuttgart

Tödliche Auto-Attacke auf Ex-Partner? Frau vor Gericht

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Nach einer mutmaßlichen tödlichen Attacke mit dem Auto muss sich eine Frau in Stuttgart wegen Totschlags vor Gericht verantworten. Sie soll nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft Ende Mai in Reichenbach an der Fils ihren früheren Lebensgefährten zunächst angefahren und den Mann dann kilometerweit auf der Motorhaube mitgeschleift haben.

Veröffentlicht: 30.10.2023, 03:47 Von: Deutsche Presse-Agentur