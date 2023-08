Tod einer Frau: Polizei ermittelt gegen 40–Jährigen

Nach dem Tod einer 44–Jährigen in Hessigheim (Kreis Ludwigsburg) ermittelt die Polizei nun gegen einen 40–jährigen Mann. Der Tatverdächtige und die Frau sollen sich gekannt haben, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Zeugen hatten die 44–Jährige in der Nacht zu Samstag bewusstlos und mit Verletzungen auf der Straße gefunden. Trotz eines Reanimationsversuches starb sie noch vor Ort. Gegen den Mann werde nun wegen des Verdachts eines vollendeten Tötungsdeliktes ermittelt, hieß es. Die Ermittlungen dauerten an.