Titelverteidiger Tiafoe und Struff in Stuttgart dabei

Titelverteidiger Frances Tiafoe und Vorjahresfinalist Jan-Lennard Struff werden in diesem Sommer wieder beim Tennis-Turnier in Stuttgart aufschlagen. Das teilten die Organisatoren der Rasen-Veranstaltung am Freitag mit. Im vergangenen Jahr hatte der Amerikaner Tiafoe sich in einem spannenden Endspiel mit 4:6, 7:6 (7/1), 7:6 (10/8) gegen den Warsteiner Struff durchgesetzt. Die deutsche Nummer zwei wartet immer noch auf ihren ersten Titelgewinn.

Zuvor hatte bereits Alexander Zverev für das Rasen-Turnier vom 10. bis 16. Juni zugesagt. Ob der Olympiasieger aber wirklich in Stuttgart dabei sein wird, hängt von seinem Abschneiden bei den French Open ab. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison endet am Sonntag vor dem Beginn der Boss Open.