n — Nur ganz kurz schnüffelt Rika an dem Glas mit dem Duftstoff, das ihr Frauchen Martina Voß unter die Nase hält. Dann dreht die elegante weiße Hündin den Kopf angewidert weg. Schon für die menschliche Nase mit ihren rund fünf Millionen Riechzellen ist der Geruch, der dem Glas entweicht, eine Zumutung. Hunde haben bis zu 220 Millionen Riechzellen. Bedeutet: Für die Spanische Wasserhündin muss das in dem Glas enthaltene Pheromon ein infernaler Gestank sein.

Dem soll die zwei Jahre alte Hündin gleich nachspüren: Rika ist einer der wenigen speziell für die Borkenkäfersuche ausgebildeten Spürhunde in Deutschland. Sie ist darauf trainiert, das von den Borkenkäfermännchen abgesonderte Pheromon — einen Botenstoff — zu erschnüffeln. Gleich beginnt ihr Einsatz in einem Waldstück im Landkreis Tuttlingen.

Viele Bäume von Käfern befallen

Es ist ein schöner Sommerabend, die Sonne bahnt sich ihren Weg durch den grünen Wald. Vögel zwitschern, Schmetterlinge tänzeln am Wegesrand von Blüte zu Blüte. Idylle pur — sollte man meinen. Doch dem ist nicht so: Martin Schrenk steht vor einer etwa 60 Jahre alten Fichte. Mit einer Sprühdose markiert der Förster den hochgewachsenen Baum mit einem roten Kreuz. Kein gutes Zeichen: Der Borkenkäfer hat die Fichte befallen.

Die zu den gefährlichsten Schädlingen der Forstwirtschaft gehörenden Käfer setzen insbesondere Nadelbäumen zu. Die Rinde löst sich schon von dem Baum. Jetzt ist Eile geboten, soll doch eine Ausbreitung der Schädlinge verhindert werden. Wie ist es um die umliegenden Bäume bestellt? Haben sich die Käfer auch schon dort eingenistet, ohne dass es für das menschliche Auge erkennbar ist?

Hilfe von den Vierbeinern

Der befallene Baum gilt als Ausgangspunkt für die Suche der Spürhunde. „Würde man einen Baum fällen, ohne sicher zu wissen, dass er vom Käfer befallen ist, wäre es unsinnig, zumal die Holzpreise derzeit am Boden liegen“, sagt Martin Schrenk. Um Gewissheit zu bekommen, hat der Förster, der den 1600 Hektar umfassenden Gemeindewald in Immendingen im Landkreis Tuttlingen betreut, einen Hilferuf an die Borkenkäferspürhundegruppe um Carmen Grosser abgesetzt — schon im zweiten Jahr arbeitet er erfolgreich mit ihr zusammen.

Acht Hundebesitzerinnen und -besitzer gehören zur Gruppe, fünf haben sich mit ihren Tieren bei Immendingen eingefunden. Martin Schrenk strahlt, begrüßt die Gruppe freudig: Rauhaardackel Beppo mit Herrchen Bernd Fichter, die Eurasierhündin Lenny mit Christine Hähl, Dobermann Banshi mit Carmen Grosser, Mischling Duke und Frauchen Martina Boesch und eben Rika mit Martina Voß. Die Hunde sind aufgeregt, wedeln mit dem Schwanz. Gleich streifen Herrchen und Frauchen ihren Tieren die Arbeitsgeschirre mit der Aufschrift „Suchhund“ über. Für die Tiere das Signal: Die Jagd auf die Borkenkäfer ist eröffnet.

Wie Borkenkäfer Bäume krank machen

150 verschiedene Borkenkäfer–Arten gibt es in Europa, mit am gefährlichsten sind der Buchdrucker und Kupferstecher. Steigt die Temperatur auf mehr als 16 Grad, schwärmen die Käfermännchen aus ihrem Winterquartier aus und geben Pheromone ab. Die sollen die Borkenkäferweibchen zur anschließenden Brut in der Rammelkammer anlocken. Ihre Brut– und Fraßgänge legen die Käfer unter der Rinde der Bäume an — und zerstören so die lebensnotwendigen Leitungsbahnen innerhalb des Baums für die im Wasser gelösten Nährstoffe.

Sind es anfangs noch kranke Bäume, die die Käfer befallen, bohren sie sich bei Massenaufkommen auch in gesunde Bäume. Bis zu vier Populationen pro Jahr gibt es derzeit aufgrund der milden Winter und der langen heißen Sommer. Was bedeutet: Insbesondere während der Käfer–Schwärmzeit müssen die Bäume regelmäßig kontrolliert werden.

Förster Schrenk sagt: „Ich weiß, dass auf meine tierischen Spürnasen Verlass ist. Habe ich einen Käferbaum gefunden, gebe ich dessen Standort an die Gruppe um Carmen Grosser weiter. Sie kümmert sich um alles weitere, kennzeichnet die befallenen Bäume. Die Forstarbeiter wissen dann genau, wo sie möglichst schnell einschlagen müssen, um noch größere Schäden zu verhindern.“

Die Hunde machen sich auf die Suche

Duke geht als erstes auf Jagd und läuft mit schnellen Schritten durch den Wald. Vor befallenen Bäumen macht Duke ein Männchen, kratzt mit seinen Pfoten am Stamm und blickt sein Frauchen an. Das drückt den Klicker, zur Belohnung gibt es für Duke ein Leckerli, dann arbeitet der Spürhund weiter. Nach rund 15 Minuten anstrengender Schnüffelatmung ist eine Pause für Duke angesagt. Jetzt ist Beppo dran. Auch der Rauhaardackel ist mit großem Eifer bei der Sache.

Findet er einen Borkenkäferbaum, setzt sich der Hund vor ihn und bellt ihn an. Sein Herrchen drückt den Klicker, pro erschnüffeltem Baum gibt es auch für Beppo ein Leckerli. Carmen Grosser ist unablässig mit Kennzeichnen beschäftigt. Die meisten Bäume bekommen jetzt einen zweiten Strich — sie sind garantiert Todeskandidaten. Wie auch schon Duke ist Beppo derart in die Käferjagd vertieft, dass er sich nicht ablenken lässt.

Hilfe für Förster und Wald

Dann ist Rika, die Spanische Wasserhündin, an der Reihe. Auch sie arbeitet zuverlässig. Am Käferbaum kratzen kommt für sie aber nicht in Frage: Sie legt angewidert die Pfote auf den Stamm und dreht dabei den Kopf weg vom Baum zu Frauchen. Hund um Hund wird so an einer Laufleine durch das Waldstück geschickt.

Gruppenleiterin Carmen Grosser geht fast schon die Sprühfarbe aus. „Auch wenn der Erfolg für meinen Beppo und die anderen Spürhunde riesig ist, bin ich angesichts der vielen gekennzeichneten Bäume traurig“, sagt Bernd Fichter, das Herrchen von Beppo. „Der Wald bedeutet mir viel, da ich in meiner Freizeit auf die Jagd gehe. Aber immerhin können wir mit unseren Hunden beitragen, die Verbreitung des Käfers einzudämmen.“

Auf die Idee, Hunde auf Borkenkäfer anzusetzen, ist Förster Schreck durch die Konstanzer Hundetrainerin Anja Wedig gekommen, die wiederum bei dem durchs Fernsehen bekannten Hundetrainer Martin Rütter ein Studium gemacht hat. In Konstanz und im Klettgau leitete Anja Wedig die Hundeschule „Zentrum für Suchhunde“. Die Hunde–Fachfrau hatte in Immendingen ein Schnuppertraining angeboten, Martin Schrenk nahm mit seinem Labrador Jango teil und war beeindruckt.

So wird ein Vierbeiner zum Suchhund

„Tiere, die zu Suchhunden ausgebildet werden sollen, müssen Spaß an der Suche haben und gut mit ihrem Frauchen oder Herrchen zusammenarbeiten“, erklärt Martin Schrenk. Die einfachste Stufe der Ausbildung zum Suchhund war für die weiße Hundedame Rika die Suche nach einem noch sichtbar im Holz versteckten Teebeutel. In der nächsten Stufe war der versteckte Teebeutel nicht mehr sichtbar, erneut gesteigert hat ihr Frauchen den Schwierigkeitsgrad, indem sie nur noch einen Fetzen des Teebeutels versteckt hat.

Morgens ließ sie Rika nach der entsprechenden Schnupperprobe aus dem Glas den Duft von Kamille suchen, abends Pfefferminze. Als nächstes brachte man der Spanischen Wasserhündin das Anzeigen bei. Dabei sollte sie den kranken Baum zumindest mit der Pfote berühren. Auch Frauchen Martina Voß lernte in der Zeit ihren Hund durch Beobachtung noch besser „lesen“, verstand auch, ihn besser bei der Suche zu führen.

So viele Bäume sind vom Käfer befallen

Und die Suche ist wichtig. Schließlich mussten 2012 fünf Millionen Kubikmeter Schadholz geschlagen werden mussten. Rund 20 Prozent gingen auf das Konto von Insekten. 2022 wurden laut Statistischem Bundesamt rund 45 Millionen Kubikmeter Schadholz geschlagen. Auf Schäden durch Insekten wie den Borkenkäfer gingen mehr als 80 Prozent davon zurück. Der Deutsche Forstwirtschaftsrat bezifferte die in den Jahren 2019, 2020 und 2021 durch Dürre und Borkenkäferbefall entstandenen Schäden auf 12,5 Milliarden Euro.

Auch in diesem Jahr rechnen Waldbesitzer mit weiteren Milliardenschäden wegen Dürre und Borkenkäfer. Insgesamt rund 600.000 Hektar müssten wieder bewaldet werden, schätzt die „AGDW — Die Waldeigentümer“. Das entspreche etwa einer Milliarde Pflanzen, die neu gepflanzt werden müssten.

Hunde sind stets im Einsatz

2000 Euro haben die Hundebesitzerinnen und -besitzer pro Tier für die Ausbildung bezahlt. In einem Test in den neuen Bundesländern fanden Hunde 90 Prozent der befallenen Bäume, der Mensch dagegen nicht mehr als 60 Prozent. Zudem markierten die Hunde auch außerhalb der Vegetationsbäume die befallenen Bäume, die von den Menschen nicht erkannt worden waren.

„Abgesehen davon, dass wir Menschen den Befall erst sehr viel später sehen, ist es auch der Zeitfaktor, der eine wichtige Rolle spielt“, sagt Förster Schrenk. „Wir Menschen bräuchten viel, viel länger, um die Bäume zu entdecken und zu markieren. Und dann könnte es wirklich zu spät sein.“

Einmal pro Woche ist die Hundegruppe um Förster Schrenk derzeit im Einsatz. Ehrenamtlich, versteht sich. Dukes Frauchen sagt, sie wolle nicht auf den Hundeübungsplatz gehen, um ihr Tier zu bespaßen. Die Borkenkäfersuche im Wald sei viel besser, äußerst sinnvoll und fördere und fordere ihren Hund. „Dadurch kann ich Duke auslasten. Das braucht er.“

Die Spanische Wasserhündin Rika genießt nach ihrem zweiten Einsatz die Pause, döst entspannt vor sich hin. Einmal wird die Hundedame heute noch auf Käferjagd gehen. Dann ist auch ihr „Akku“ leer und es geht wieder nach Hause.